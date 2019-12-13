HABER

CHP'li Bayır: "Tüketilen her yerli malı bir işsize iş demektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

CHP'li Bayır: "Tüketilen her yerli malı bir işsize iş demektir"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, tüketilen her yerli malının bir işsize iş demek olduğunu belirterek, üretim yatırımı yapmayan, sadece ithalat yapan bir ekonomi modelinde refahı yakalamanın mümkün olmadığını söyledi.

Bayır, CHP milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12-18 Aralık Yerli Malı ve Tutum Haftası'nın AK Parti iktidarı tarafından bilinçli olarak unutturulmaya çalışıldığını iddia ederek, "Üretmeyen, sadece tüketen bir toplum dizayn ediyorlar." dedi.

Yerli üreticinin, çiftçinin aç ve susuz bırakıldığını savunan Bayır, "Bu anlamda ben Yerli Malı ve Tutum Haftası'nın milli eğitim müfredatına tekrar konulmasını, tasarrufun ve yerli malının öneminin eğitimde, okullarımızda tekrar verilmesini talep ediyorum. Tüketilen her yerli malı bir işsize iş demektir. Üreteni cezalandıran, üretimi planlamayan, üretim yatırımı yapmayan, sadece ithalat yapan bir ekonomi modelinde refahı yakalamak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli malı "869" barkodlu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Bayır, işsizliğin çözülmesinin buna bağlı olduğunu söyledi.

Tasarrufun önemini kavramak ve kavratmanın ulusal bir zorunluluk olması gerektiğini vurgulayan Bayır, "Savurganlığı bize itibar diye söyleyenlere bir çift sözüm var; üretimin bittiği yerde, çocukların yatağa aç girdiği ülkede, emeklilerin emeklilik hakkının gasbedildiği bir ülkede saraylarla itibar olmaz. Savurganlığınızı bize itibar olarak kabul ettiremezsiniz." diye konuştu.

Dehşete düşürdü! İşte o an Dehşete düşürdü! İşte o an
Bakan Gül: “Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz”Bakan Gül: “Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz”
Halit Tomakin: “Tarih hiçbir ihaneti affetmez”Halit Tomakin: “Tarih hiçbir ihaneti affetmez”
Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır yerli malı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne bir belediye başkanlığı!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Şehitlerin parasını ver' tartışması

Meclis'te gerginlik! 'Şehitlerin parasını ver'

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu

Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.