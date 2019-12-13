CHP'li Bayır: "Tüketilen her yerli malı bir işsize iş demektir"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, tüketilen her yerli malının bir işsize iş demek olduğunu belirterek, üretim yatırımı yapmayan, sadece ithalat yapan bir ekonomi modelinde refahı yakalamanın mümkün olmadığını söyledi.

Bayır, CHP milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12-18 Aralık Yerli Malı ve Tutum Haftası'nın AK Parti iktidarı tarafından bilinçli olarak unutturulmaya çalışıldığını iddia ederek, "Üretmeyen, sadece tüketen bir toplum dizayn ediyorlar." dedi.

Yerli üreticinin, çiftçinin aç ve susuz bırakıldığını savunan Bayır, "Bu anlamda ben Yerli Malı ve Tutum Haftası'nın milli eğitim müfredatına tekrar konulmasını, tasarrufun ve yerli malının öneminin eğitimde, okullarımızda tekrar verilmesini talep ediyorum. Tüketilen her yerli malı bir işsize iş demektir. Üreteni cezalandıran, üretimi planlamayan, üretim yatırımı yapmayan, sadece ithalat yapan bir ekonomi modelinde refahı yakalamak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli malı "869" barkodlu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Bayır, işsizliğin çözülmesinin buna bağlı olduğunu söyledi.

Tasarrufun önemini kavramak ve kavratmanın ulusal bir zorunluluk olması gerektiğini vurgulayan Bayır, "Savurganlığı bize itibar diye söyleyenlere bir çift sözüm var; üretimin bittiği yerde, çocukların yatağa aç girdiği ülkede, emeklilerin emeklilik hakkının gasbedildiği bir ülkede saraylarla itibar olmaz. Savurganlığınızı bize itibar olarak kabul ettiremezsiniz." diye konuştu.

