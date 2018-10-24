CHP'li Bekaroğlu: Bu bir çıkar ittifakıdır

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti ve MHP arasındaki 'Cumhur İttifakı' ile ilgili tartışmalar konusunda yaptığı açıklamada, "Bu bir çıkar birlikteliğidir. Herhangi bir ideali falan yok. Türkiye'nin bekası için falan; bunların hepsi palavra, hikaye. Çıkar ittifakıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Bekaroğlu, Türkiye gündeminin sürekli değiştiğini belirterek, "Üç konu var; Kaşıkçı meselesi, Andımız ve ittifak. Bu konular öyle sunuluyor ki Türkiye'nin başka gündem maddesi yok. Bu konular da çok önemli ama oysa yeni sistemin ilk bütçesi bakan tarafından sunuldu. Bununla ilgili tek kelime yok. Bu bütçe ne anlama geliyor, niye bir kelime yok? Bugün ekonomik kriz ve bütçeyi tartışmamız gerekiyor. Bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Bu bütçenin bu krizin maliyetini kimlere havale ettiğini, kimlerin bedel ödeyeceğini konuşmuyoruz. Türkiye'nin dikkatinin bütçe tartışmalarına çekilmesini istiyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı bütçesi ama Cumhurbaşkanı bu bütçenin hazırlanmasında hiçbir katkı sağlamamış" diye konuştu.