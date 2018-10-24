CHP'li Bekaroğlu'dan bütçe eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı bu bütçenin hazırlanmasında hiçbir katkı sağlamamış. Bütçenin hazırlanması için Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurulmuştu, eski Maliye Bakanı da Başkanıdır. Hiçbiri gelmedi. Onların sunması gerekirdi TBMM'ye, sunmadıkları gibi hiç biri yok." dedi. Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gündemin değiştirilmeye çalışıldığını, gazetelerde Cemal Kaşıkçı cinayeti, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalar ve Danıştayın "Öğrenci Andı" kararının yer aldığını ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin gündemde yer almadığını söyledi. "Türkiye sanki başını kuma sokmuş. ifadesini kullanan Bekaroğlu, ülkenin esas gündeminin ekonomik kriz ile gelecek yılın bütçesinin olması gerektiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda gelecek yıla ilişkin bütçe ile 2017 yılı kesin hesapların görüşüleceğini hatırlatan Bekaroğlu, Türkiye'nin dikkatini basın aracılığıyla bu konulara çevirmesini istedi.

Bekaroğlu, bu bütçenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "Öyle anlaşılıyor ki, Cumhurbaşkanlığı bu bütçenin hazırlanmasında hiçbir katkı sağlamamış. Bütçenin hazırlanması için Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurulmuştu, eski Maliye Bakanı da Başkanıdır. Hiçbiri gelmedi. Onların sunması gerekirdi TBMM'ye, sunmadıkları gibi hiç biri yok. Önümüzdeki günlerdeki tartışmalarda da geleceklerini sanmıyorum. Diyorlar ya 'Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz.' Bu, boş bir iddia. Mevcut olanların hepsini yıktılar ama yerine bir şey koymadılar. En temel problemlerden birisi bütün kurumların bir şekilde çökertilmiş olması, devlette liyakatın ortadan kaldırılmasıdır." - "Plan ve Bütçe Komisyonu açık olmazsa raporları basına dağıtacağım " Bekaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarını da hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir taraftan sanki cinayeti aydınlatıyor, gayret gösteriyor gibi görünürken öbür taraftan da Suud Kralı'nın işini kolaylaştırıyor. Bu insanlar nasıl gittiler? Bunları hiç sorgulamıyoruz? 'Şimdi geri gelsinler bize.' Nasıl geldiler Sayın Cumhurbaşkanı? Bu 15 kişi, bu konsolos nasıl gitti? Bütün bunları niye konuşmuyoruz? Adamlar gelip Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde, İstanbul'un gözü önünde son zamanlarda görmediğimiz, duymadığımız vahşice, canavarca bir cinayet işliyorlar, cesedi parçalıyor, çıkarıyor. Bunu bir devletin, organize cinayeti şeklinde karşımızda duruyor. Ama biz 'Kurallar böyle, konsolosun çıkışına karışamazdık.' gibi başımızı bir şekilde kuma sokuyoruz."