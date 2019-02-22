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CHP’li Bekaroğlu’na Bakan Soylu’ya hakaretten fezleke

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırladı.CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, 16 Haziran 2018’de Twitter’deki hesabından, İçişleri Bakanı Soylu hakkında hakaret içeren paylaşım yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırladı.
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, 16 Haziran 2018’de Twitter’deki hesabından, İçişleri Bakanı Soylu hakkında hakaret içeren paylaşım yapmıştı. Bakan Soylu’nun suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma neticesinde Bekaroğlu hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede, söz konusu paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğu, Bekaroğlu’nun üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.
Fezleke, Anayasa’nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu’nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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