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CHP'li Bekaroğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: Ayıp, rezalet bunlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 04:00 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde yaşanan gerginlik için MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirerek "Ayıp, rezalet bunlar" dedi.

CHP'li Bekaroğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: Ayıp, rezalet bunlar

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde yaşanan gerginlik için MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirerek "Ayıp, rezalet bunlar" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Dün akşam İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde yaşanan gerginliğe tepki gösteren Mehmet Bekaroğlu, şöyle konuştu:
"Bahçeli bunu kasıtlı yapıyor, tek amacı mafyaya af çıkarmaktır. Bunun için herkesi tehdit ediyor. Hükümet ve ortağı kendi gelecekleri için Türkiye'yi riske ediyorlar. Bu Bahçeli'yi ben hiç sevmedim, birçok insan da sevmedi. Fakat bazı şeyleri takdir ettik. Şiddetten uzak tuttu bir kesimi. 'Sokaklara çıkarmadı' diye taktir edildi. Şimdi ne yapıyor? Her tarafı tehdit ediyor. Hem de hangi gün; 8 şehit verdiğimiz gün, kınalı kuzuları toprağa verdiğimiz gün. Başka kınalı kuzuları bir genel başkanın kapısına gönderiyor. Ayıp, rezalet bunlar. Ben kıdemli bir siyasetçiyim. Bu sıkıntılar gelir geçer. Çok ekonomik kriz gördüm. Hepsini geçtik ama bu ülkenin ayağımızı bastığımız zeminini yok ederseniz her şey ortadan kalkar. Bunlar şimdi zemini yok ediyor. Biri mafyaya söz verdi, onlara af çıkaracak, büyük gürültü attı ortaya, herkesi tehdit edip bastırmaya çalışıyor."

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