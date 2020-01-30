HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Beko: "DİSK'e ait araziye hukuk dışı biçimde el koyuldu"

CHP'li Beko: "DİSK'e ait araziye hukuk dışı biçimde el koyuldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

CHP'li Beko: "DİSK'e ait araziye hukuk dışı biçimde el koyuldu"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) ait Urla'daki araziye hukuk dışı biçimde el koyulduğunu öne sürerek, "Sendika ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el koyulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek, kamu yararı kavram ve ilkesine aykırıdır." dedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından 1975'te işçilerin kullanımı için sendikaya kazandırılan İzmir Urla Zeytineli köyü Böğürtlen mevkisindeki 68 dönümlük denize sıfır araziye hukuk dışı biçimde el koyulduğunu iddia etti.

Sendikanın yanı sıra birçok köylüye ait taşınmazın da aynı akıbete uğradığını savunan Beko, önce taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi konulduğunu, daha sonra 25 Ocak Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma yapıldığını belirtti.

Yapılan işlemlerin süratinin dikkati çekici olduğunu dile getiren Beko, henüz sendikaya ve diğer mağdur köylüye resmi olarak kamulaştırma kararının tebliğ edilmediğini kaydetti.

Bölgenin önceden sit alanı statüsünde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek sit alanı statüsünden çıkarıldığını anlatan Beko, bu şekilde 500'ün üstünde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanının, kamulaştırılarak özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verileceğini ileri sürdü.

Köy merası ile tarım arazisi niteliğinde bazı taşınmazların golf sahası yapılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Beko, "Kamunun bütün eylem ve işlemleri kamu yararına uygun olmak zorundadır. Sendika ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el koyulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek, kamu yararı kavram ve ilkesine aykırıdır." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'
Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi

Alman milletvekillerinden Trump'ın sözde barış planına tepki

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi

İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.