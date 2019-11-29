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CHP'li Beko:"Asgari Ücret Tespit Komisyonu adil ve vicdanlı olmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

CHP'li Beko:"Asgari Ücret Tespit Komisyonu adil ve vicdanlı olmalı"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun adil ve vicdanlı olması gerektiğini belirtti.

Beko, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sorunların vatandaşların geçim sıkıntısını artırdığını söyledi.

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarının makyajlı olduğunu" ileri süren Beko, bu rakamların da vatandaşın durumunu saklayamayacağını dile getirdi.

Beko, milyonlarca vatandaşın konut masraflarını karşılayamadığını, borçlarını ödeyemediğini ve sofrasına bir kap et yemeği koyamadığını öne sürerek, "8,5 milyon işsiz kardeşimiz var. 17 yılda AKP iktidarının ülkemizi getirdiği nokta bu." ifadesini kullandı.

Çalışanın, temel ihtiyaçlarını giderebilecek düzeyde asgari ücret talep ettiğini anlatan Beko, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) asgari ücret hesabının 4 kişilik bir ailenin masrafları dikkate alınarak hesaplanması gerektiği yönünde önerisi bulunduğunu ancak bunun Türkiye'de tek bir kişi üzerinden yapıldığını belirtti.

Asgari ücretlinin maaşından milyarlarca lira vergi kesilirken, işverene milyarlarca liralık teşvik uygulandığına dikkati çeken Beko, öte yandan Türkiye'de asgari ücrette, işçi ve memur arasında fark bulunmasının doğru olmadığını da söyledi.

Bazı çalışanların, işverenlerle anlaşarak SGK primleri için ödenecek tutarı maaşlarına eklettiğini öne süren Beko, bu durumun gelecekte önemli sosyal güvenlik sorunu yaratacağını iddia etti.

Ankara'da asgari ücretle çalışan bazı vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelerek aylık masraflarını hesapladıklarını anlatan Beko, asgari ücretli bir vatandaşın sosyal etkinlik ve sağlık hariç aylık masrafının 3 bin 250 lira olduğunu, ancak asgari ücretin bunun çok altında kaldığını ifade etti.

CHP'li Kani Beko, 2 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını dikkate alarak karar vermesini beklediğini belirterek, "Komisyonun adil ve vicdanlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu CHP İzmir Milletvekili Kani Beko

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