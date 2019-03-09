"Eski Akçay Belediye Başkanı Sayın Cahit İnceoğlu ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirirken, daha önce hiçbir ortamda görmediğim, hiçbir neden ve şart içinde görüşmediğim bir şahıs yanımıza gelerek, okunan selanın sesiyle de ne dediğini anlamadığım ancak canlı yayın mikrofonunun açık kalması sonucu kamuoyuna yansıyan ipe sapa gelmez, bizim açımızdan hiçbir değeri olmayan ve hem siyasi hem de kişisel olarak kesinlikle katılmadığım ucube bir söylemde bulunmuştur. O anki reaksiyon içinde, bizi desteklediğini söylediğini sandığım bir ifadesine, 'Bizi destekliyorsun, anladım' şeklinde bir yanıt verdim. Yaşanılan hadisenin, çok açık şekilde provokasyon olduğu, Millet İttifakı'nın tüm Türkiye'de, Balıkesir'de ve Edremit'teki gücünü gören ve bundan korkan bazı kirli odaklar tarafından algı yaratılmak amacıyla servis edildiği bellidir.

Hayatımın hiçbir evresinde, adını ağzıma dahi almak istemediğim o oluşuma hiçbir koşul içinde destek olmam mümkün değildir. Söz konusu hadiseyi bir provokasyon olarak gördüğümü tekraren ifade ediyor; milliyetçi, ülkücü, ülkesini canından çok seven İYİ Parti'li gönüldaşlarımızla aynı heyecan, birliktelik ve ortak payda içinde devam edeceğimiz çalışmalarımızda dünkünden daha motive ve omuz omuza olacağımızı bilmenizi istiyorum."

- Seçim irtibat bürosunun açılışındaki diyaloglar

Akçay Mahallesi'nde dün CHP'nin seçim irtibat bürosunun açılışında görüntülere yansıyan diyalog şöyle:

"CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, seçim bürosunun açılışında katılımcılara hitap ederken cuma namazı için sela okunmaya başlanınca konuşmasını sonlandırıyor. Bu sırada kürsüde bulunan canlı yayın mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen katılımcılardan biri, seladan ve müezzinden rahatsızlık duyduğunu belirtiyor.

Daha sonra eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu ile sohbet eden Millet İttifakı'nın CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın yanına gelen ve 'Fettahoğlu' diye hitap edilen kişi, 'Bizim oy Kürdistan'a' ifadesini kullanırken, söz konusu kişinin birkaç kez tekrarı ve İnceoğlu'nun da 'Kürdistan'a diyor' söylemi zerine Arslan da 'Bize verecek demektir' şeklinde yanıt veriyor. Bu söylemler sonrası partililerin mikrofonun açık olduğunu belirtmesiyle konuşmalar son buluyor."

