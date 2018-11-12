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CHP'li belediye başkanı, AK Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirtaş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti ve belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirtaş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti ve belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. 2014 yılında CHP'den aday olarak Gülüç Belediye Başkanı olan Gökhan Demirtaş, AK Parti'ye geçti. Demirtaş, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı'na giderek üyelik formunu imzalayıp Gülüç Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Gökhan Demirtaş, 2009 yılında Ak Parti'den belediye meclis üyeliği yaptığını söyledi. AK Parti'nin desteğini alarak yoluna devam edeceğini ifade eden Demirtaş, şöyle dedi: "Bu saatten sonra yolumuza AK Partili olarak devam edeceğiz. Gülüç'teki hizmetlerimizi daha da hızlandırmak amacıyla devletimizin imkanlarında faydalanmak istiyoruz. İlçe Başkanımızla, belde başkanımızla ve değerli arkadaşlarımızla beraber yatırım amaçlı daha çok hizmetler yapmak için AK Parti'nin desteğini alarak yola devam etmeyi düşündük. Daha öncede AK Parti'deydik, yine AK Partili olarak bu göreve devam etmek istiyoruz. Vekillerimizle, ilçe başkanımızla, belde başkanımızla görüşüp bu karara vardık. AK Parti camiasına hem de bizim tarafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın partilerinde görev almış çalışkan bir kişi olduğunu söyledi. Demirtaş'ın beldesine Ak Parti ile daha büyük hizmetlerde bulunacağına inandığını ifade eden Çakır, "Demirtaş'ın partimize katılımının şahsına, ailesine, Gülüç'ümüze, Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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