CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile yola devam etme kararı aldıklarını söyledi.
AK Parti saflarına katılma kararı aldığını anlatan Gökhan Demirtaş, "Beldemizdeki yatırımlarımızı, hizmetlerimizi hızlandırmak için devletimizin imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Daha önce de AK Parti'deydik." dedi.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da Demirtaş'a hayırlı olsun temennisinde bulundu, belde ve bölgeye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.
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