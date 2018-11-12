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CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 19:55 | Son Güncelleme

CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile yola devam etme kararı aldıklarını söyledi.

AK Parti saflarına katılma kararı aldığını anlatan Gökhan Demirtaş, "Beldemizdeki yatırımlarımızı, hizmetlerimizi hızlandırmak için devletimizin imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Daha önce de AK Parti'deydik." dedi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da Demirtaş'a hayırlı olsun temennisinde bulundu, belde ve bölgeye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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CHP'den istifa AK Parti'ye geçti Ereğli Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş Zonguldak

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