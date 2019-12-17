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CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 00:48 | Son Güncelleme

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmak suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, iddiaya göre FETÖ’nün mahrem imamları ile telefonda görüştüğü ileri sürülerek ifadesi alınmak üzere gün içerisinde adliyeye çağrıldı.

CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmak suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, iddiaya göre FETÖ’nün mahrem imamları ile telefonda görüştüğü ileri sürülerek ifadesi alınmak üzere gün içerisinde adliyeye çağrıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Oğuz, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkaran CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.
İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

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