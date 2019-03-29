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CHP’li Belediye Başkanı Salman’ın sosyal medyadaki ses kayıtlarına büyük tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la HDP’li olduğu ileri sürülen bir kişinin kentte ittifak yapıldığına dair paylaşılan telefon konuşmaları, Yalova gündemine düştü.

Sosyal medyada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la HDP’li olduğu ileri sürülen bir kişinin kentte ittifak yapıldığına dair paylaşılan telefon konuşmaları, Yalova gündemine düştü. Konuyla ilgili AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Necati Vural ve DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Belediye Başkan Adayı İbrahim Yumuşak’tan tepki geldi.
HDP’li Şahabettin Işık’ın “Batı illerimizde AK Parti’nin yereldeki iktidarına son verme perspektifi üzerine dizayn edilmiş bir seçim çalışmamızı yürütüyoruz. Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Bolu bu temel perspektif üzerine seçim çalışması yürütüyoruz” sözlerinin gerçekliği Yalova’da gün yüzüne çıktı. Konuyla ilgili bir gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti İl Başkanı Bağatar, yaşanan durumu üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Sosyal medyada büyük tepki gören telefon konuşmasının gerçekleri ortaya koyduğunu ifade eden Bağatar, “Sosyal medyadaki CHP ile HDP arasındaki ittifakla, kirli ilişkilerle alakalı da şunu söylemek istiyoruz; biz de sosyal medyadan görüyoruz, takip ediyoruz. Bana da arkadaşlarım bu tarzda mesajlar yollamışlar. Büyük bir üzüntüyle maalesef takip ediyoruz” diye konuştu.

“Kandil’den emir geldi”
Kendilerine Yalova’da CHP ile HDP’nin ittifak yaptığına yönelik bilgilerin geldiğini söyleyen Bağatar, “Ben sadece şunu söylemek istiyorum; bize gelen bilgiler arasında ‘Kandil’den emir geldi, CHP’ye destek vereceğiz’ diye kapalı kapılar arkasında toplantılar yapıyorlarmış. Şunun üstüne basarak söylüyorum. Yalova’nın geleceğini Kandil’den yönetemezler. Kandil’den gelen talimatlarla Yalova halkı hareket etmeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum” ifadesini kullandı.

“Kirli ittifak ve pazarlıklara sandıkta cevap verilecek”
Yalova Belediyesinin son beş yılda kötü yönetim nedeniyle iflasın eşiğinde olduğunu, 250 milyonu geçen borcu nedeniyle her gün haciz işlemlerinin yapıldığı kaydeden Bağatar, “Yalova’da huzur ve hizmete maalesef hasret kaldık. Ancak hiç kimse Yalova gibi vatansever bir şehri Atatürk’ün benim memleketim dediği Yalova’yı terör örgütleri ve yandaşlarıyla anılmasını göz yumamaz. Makam arabası haciz işlemleri nedeniyle bağlanmak üzere olan Vefa Salman makam koltuğuna bir kez daha oturmak için Yalova’yı kirli ve pis pazarlıkların içerisine çekiyor, biz buna izin vermeyeceğiz. Siz hak etmediğiniz, kaybetmek üzere olduğunuz bir koltuk için Yalova’nın devlet düşmanlarıyla PKK sempatizanları ile anılmasına kimsenin sabrı ve tahammülü yoktur. Vatansever aziz Yalovalı vatandaşlarımız Yalova üzerinden yapılan bu kirli ittifak ve pazarlıklara sandıkta gereken cevabı inşallah verecektir” açıklamasında bulundu.

“Kirli ilişkilere girdiği görüldü”
MHP Yalova İl Başkanı Necati Vural ise HDP’nin ‘Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da MHP ve AK Parti’ye kazandırmayacağız, onlara rakip olanları destekleyeceğiz’ sözünün Yalova’da ağır ağır gerçekleşmekte olduğunu ifade etti. Vural, kendilerine bir takım duyumlar geldiğini dile getirerek, “Ankara’dan emir aldık deyip, Yalova’ya gelen HDP’li milletvekilleri, halkı bu konuda etkileyip CHP’ye oy verme yönünde bilgi vermiştir. Ayrıca Vefa Salman başkanın da bazı vatandaşlarla görüşüp karşılıklı kirli ilişkilere girdiği ihale konusunda anlaştıkları görülmüştür. MHP olarak tabanımıza, Atatürkçülere, ulusalcılara, milliyetçilere, ülkücülere, dindarlara ve muhafazakarlara söylüyorum bu kirli oyunu bozun, bu şeytan oyununu bozun, beraber bir olalım Yalova’da Cumhur İttifakı’nı kazandıralım” dedi.

“Kirli ittifaka Yalovalı vatandaşlarımız da izin vermez”
DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Belediye Başkan Adayı İbrahim Yumuşak ise hain bir ittifakın kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Çünkü ortada bir takım HDP’lilere bir takım arazilerin tahsis edilmesi, onun karşılığında da HDP’ye oy veren vatandaşlarımızın CHP’ye yönlendirilmesi söz konusu. Bu çirkin ittifakı Yalovalılar verdikleri oylarla bozacaktır. Türk askerine kurşun sıkan, Mehmetçiğe senelerdir eziyet çektiren, vatanı, milleti bölme peşindeki PKK’nın siyası organı olarak bilinen HDP ile yapılacak bir ittifakı bütün Türk halkı olduğu gibi Yalova halkı da hoş görmeyecektir. Benim kanaatim o yönde. Ümit ederim ki bu gerçeği vatandaşlarımız kısa sürede fark eder ve bu kirli ittifaka Yalovalı vatandaşlarımız da izin vermez.”

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