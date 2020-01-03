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  4. CHP’li belediye başkanına,"İşe alımlarda hakkaniyetli davranmadı” tepkisi

CHP’li belediye başkanına,"İşe alımlarda hakkaniyetli davranmadı” tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Pertek ilçesinde belediyesi tarafından işe alınan 35 kişinin liyakat sahibi olmadığı gerekçesiyle bir grup tepki gösterdi.

Pertek ilçesinde belediyesi tarafından işe alınan 35 kişinin liyakat sahibi olmadığı gerekçesiyle bir grup tepki gösterdi. İlçe dışında olduğu öğrenilen CHP’li Belediye Başkanı Ruhan Alan ise, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde bir grup, belediyeye bağlı şirket üzerinden işe alınan 35 kişinin hem ihtiyaç sahibi olmadığını, hemde haksız yere alındığı gerekçesiyle belediye önünde toplandı. Toplanan grup "Başkan İstifa" sloganları attı. Daha sonra gruptakiler açıklamada bulunarak başkanı eleştirdi.
Grup adına konuşan Cemal Baysal, işçi alımlarında hak, hukuk ve adaletin yok sayıldığını iddia ederek, “Belediye başkanı tamamen kişisel inisiyatif kullanarak, ilgili mercileri devre dışı bırakarak alım yapmıştır. Belediye meclis üyelerine sorulduğunda bundan haberleri olmadığını söylemektedirler. Bu da meclis üyelerinin dolaylı yoldan feshedildiği anlamına geliyor. Bu durumda meclis üyeleri derhal istifa etmelidir” dedi.

"35 kişi hak eden olsaydı kimse burada toplanmazdı"
Seçim sürecinde 6 ay başkanla kapı kapı gezerek oy istediğini aktaran Anıl Naroğlu, “Bu mesele, ben neden işe girmedim, kızım, çocuğum neden işe girmedi meselesi değil. 35 kişi bu işe girmeyi gerçekten hak etseydi bu insanların hiç biri buraya toplanmazdı. Ben de seçim döneminde 6 ay boyunca sokaklarda kendisiyle yürüdüm. Ama ben verdiği bu işçi alımı kararlarından sonra yürüdüğüm için attığım her adımdan utanıyorum. Yazıklar olsun gelsin bu halka cevap versin. Telefonla arıyoruz açmıyor, mesaj atıyoruz cevap vermiyor, belediye binasına giriyoruz 4 kişi hemen üstümüze yürüyor ’başkan burada yok’ diyor. Seçim vaadi verirken diyordu belediyenin arka kapısını kullanmayacağım, ön kapıdan gireceğim. Sen artık ön kapıyı boş ver arka kapıdan da gelmiyorsun. Gel biraz belediyene ilçene sahip çık” diye konuştu.

"35 kişi haksız yere neden işe alınmış"
İşsiz olduğu için yaşadığı sorunları gözyaşlarıyla anlatan Aslı Kaya ise; “Babam öldü, annem hasta. Aç susuzuz. Annemin tedavisini yapamıyorum. Evimizde eşya yok başkalarından topluyorum. Devletimize sesleniyorum ne olursunuz bize sahip çıkın. 35 kişi haksız yere neden işe alınmış. Hepsinin durumu iyi. Neden fakiri işe almıyorlar. Bu kadar haksızlık olmaz” şeklinde konuştu.

Başkan Alan:" Pertek için küçük de olsa bir istihdam sağladık"
İlçe dışında bulunan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ise telefonla yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Biz küçük bir belediyeyiz. Pertek için küçük de olsa bir istihdam sağladık. Gönül isterdi ki durumumuz daha iyi olsun daha çok insanı istihdam edelim”diyerek kendini savundu.

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