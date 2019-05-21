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CHP’li belediye başkanından vatandaşlara ‘çöp’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de yaşayan vatandaşların bir Avrupa kentinde Avrupalı gibi yaşamak istediğini ancak Avrupalı gibi davranmadığını söyledi.

CHP’li belediye başkanından vatandaşlara ‘çöp’ uyarısı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de yaşayan vatandaşların bir Avrupa kentinde Avrupalı gibi yaşamak istediğini ancak Avrupalı gibi davranmadığını söyledi. Özellikle çöp konusunda Edirnelileri uyaran Gürkan, kuralların ve cezaların herkese eşit ve istisnasız uygulanacağını belirtti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında, Edirneli vatandaşları ve esnafları çöp konusunda uyardı. Gürkan, Edirneli vatandaşların bir Avrupa kentinde Avrupalı gibi yaşamak istediğini ancak Avrupalı gibi davranmadığını belirtti. Gürkan, özellikle çöp konusunda, bundan sonraki süreçte kuralların ve beraberinde cezaların istisnasız herkese eşit olarak uygulanacağının altını çizdi.

“Tüm yükü belediyenin üzerinde bırakmamak gerekiyor”
Gürkan, basın toplantısındaki konuşmasında, “Elbette, şehrimizde eksiklerimiz var, aksaklıklarımız var. Ama şunu çok samimiyetle söylemek istiyorum ki; Edirne’de en büyük sıkıntımız, Edirne’de bütün hemşehrilerim bir Avrupa kentinde bir Avrupalı kenti anlayışıyla yaşamak istiyorlar. Bunda da çok haklılar. Ama bunu sürdürülebilir kılmak için tüm sorumluluğu tüm yükü belediyenin üzerinde bırakmamak gerekiyor. Vatandaşlarımızın da tıpkı Avrupa’da yaşayan Avrupalılar gibi vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor” dedi.

“Bu güzel şehre büyük haksızlık oluyor”
Gürkan, şehrin muhtelif yerlerinde incelemelerde bulunduğu ve çöplerin çöp konteynırlarına atılmadığını gördüğünü anlatarak, “Dün akşamüzeri Balık Pazarı Caddesi’ni gezdim. Her taraf kâğıt, çöp içerisinde. Belediyenin bunları sürekli temizleme şansı yok. Belediyenin belli periyodik temizlikler yapma imkanı var. Yani bir vatandaşımızın elindeki çöpü, bu kağıt olabilir ya da bir başka bir şey olabilir. Çöp kutusuna, çöp konteynırına atmak yerine yere bırakması gerçekten bu güzel şehre büyük haksızlık olur” diye konuştu.

“Kuralları ve cezaları istisnasız herkese uygulayacağız”
Gürkan, Edirne’ye 2018 yılında 5 buçuk milyon turist geldiğini hatırlatarak, “Buradan bütün vatandaşlarımıza açık ve seçik söylemek istiyorum. Avrupa’yı Avrupa yapan oradaki insanların eğitimi, kültürü, medeniyeti değil. Avrupa’yı Avrupa yapan orada kuralların eksiksiz ve istisnasız herkese eşit olarak uygulanması ve bununla beraber o kuralların sonucu olan cezaların da eşit olarak uygulanması. Biz Edirne Belediyesi olarak bu kuralları ve bu cezaları istisnasız herkese uygulayacağız. Belediyeden bir şey istiyorsak bizim de belediyeye karşı vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Örneğin, su paralarını zamanında yatırmamız lazım, emlak vergilerini yatırmamız lazım. Çöpümüzü sokağa değil, çöp kutularına, çöp konteynırlarına atmamız lazım. ” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediye başkanından vatandaşlara ‘çöp’ uyarısı

CHP’li belediye başkanından vatandaşlara ‘çöp’ uyarısı

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