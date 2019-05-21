CHP’li belediye başkanından vatandaşlara ‘çöp’ uyarısı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de yaşayan vatandaşların bir Avrupa kentinde Avrupalı gibi yaşamak istediğini ancak Avrupalı gibi davranmadığını söyledi. Özellikle çöp konusunda Edirnelileri uyaran Gürkan, kuralların ve cezaların herkese eşit ve istisnasız uygulanacağını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında, Edirneli vatandaşları ve esnafları çöp konusunda uyardı. Gürkan, Edirneli vatandaşların bir Avrupa kentinde Avrupalı gibi yaşamak istediğini ancak Avrupalı gibi davranmadığını belirtti. Gürkan, özellikle çöp konusunda, bundan sonraki süreçte kuralların ve beraberinde cezaların istisnasız herkese eşit olarak uygulanacağının altını çizdi.

“Tüm yükü belediyenin üzerinde bırakmamak gerekiyor”

Gürkan, basın toplantısındaki konuşmasında, “Elbette, şehrimizde eksiklerimiz var, aksaklıklarımız var. Ama şunu çok samimiyetle söylemek istiyorum ki; Edirne’de en büyük sıkıntımız, Edirne’de bütün hemşehrilerim bir Avrupa kentinde bir Avrupalı kenti anlayışıyla yaşamak istiyorlar. Bunda da çok haklılar. Ama bunu sürdürülebilir kılmak için tüm sorumluluğu tüm yükü belediyenin üzerinde bırakmamak gerekiyor. Vatandaşlarımızın da tıpkı Avrupa’da yaşayan Avrupalılar gibi vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor” dedi.