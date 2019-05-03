HABER

CHP’li belediye başkanları Anıtkabir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li belediye başkanlarından oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li belediye başkanları, Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li belediye başkanlarından oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li belediye başkanları, Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu. Belediye başkanlarının Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk. Büyük eseriniz CHP’nin yurdun dört bir yanından gelen seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığımıza olan bağlılığımızda yolumuza devam ediyoruz. Ruhun şad olsun.”
Torun ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret etti.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'deCHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de
CHP'li belediye başkanları Anıtkabir'deCHP'li belediye başkanları Anıtkabir'de

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de

CHP'li tüm belediye başkanları Anıtkabir'de

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

Savcı Sayan bugün taburcu edilecek

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.