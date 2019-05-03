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CHP'li belediye başkanları Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinden Belediye Başkanı seçilen 250 isim ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinden Belediye Başkanı seçilen 250 isim ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e giren CHP'liler, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra CHP'li heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Torun, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk; Büyük eseriniz CHP’nin yurdun dört bir yanından gelen seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığa olan bağımlılığımızla yolumuzda devam ediyoruz."

CHP'li heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından parti genel merkezine geçti.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

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