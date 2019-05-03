CHP’li belediye başkanları Ankara’da bir araya geldi

Parti genel merkezinde CHP’li belediye başkanları ile bir araya gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu başarı bizi Türkiye başarısına taşıyacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk kez tüm CHP’li belediye başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, zorlu bir mücadeleyi birlikte kazandıklarını ama asıl mücadelenin şimdi başladığını söyleyerek, “Bunsan sonra yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bir ülke, hukuk içinde şeffaf bir biçimde yönetilir. Bir ülke nasıl adaletle yönetiliyorsa aynı kuralları belediye başkanlarımız da kendi beldelerinde uygulamak zorunda. Beldeleri adaletle ve saygıyla yöneteceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden yöneteceğiz. Bunlar 12 madde halinde seçim bildirgesinde yer alıyor. Bildirge bir partinin siyasi namusudur” diye konuştu.

Her partinin işin bir ucundan tutuğunu ama CHP’nin hepsini kucakladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmek zorundayız. Bunun ötesinde bizler çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, güzel Türkiyemiz için başarmaya mahkumuz. Belde halkı, ‘işte belde böyle yönetilir’ demelidir. Ve bu başarı bizi Türkiye başarısına taşıyacaktır. Bu vaatlerde bulunmanın sonucu olarak belde halkı ve aday arasında bir güven oluşturduk, vatandaş geldi size oy verdi. Şimdi yapacaklarımızla o güveni daha da perçinleyeceğiz. Siz beldenize hak, hukuk ve adaleti getirdiğinizde beldenizdeki var olan kaygıları kaldıracaksınız” şeklinde konuştu.

Olumlu bir dil kullanmanın önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “İntikam, kin yok bizim kitabımızda. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyorsa, yolsuzluk yapılıyorsa onun üstüne gideceğiz. Ama o işin uzmanı gidecek. İntikam alma arzusuyla değil, gerçekleri ortaya çıkarmak için gidecek. Ve siz o gerçekleri kamuyla paylaşacaksınız. Önünüzdeki 5 yıllık zaman rüzgar gibi geçer. Omzunuzda ciddi yükler var. Vaatler için hem para bulacaksınız hem zaman harcayacaksınız hem de istihdam oluşturacaksınız. Mesai arkadaşlarınıza görevlerini yaptıkları sürece, halka hizmet ettiği sürece birlikte çalışacağız diyeceksiniz. Yeni insanlar tayin etme ihtiyacınız olduğunda partizanca davranmayacaksınız. Liyakat sahibi insanları getireceksiniz. Belediyede sadece başkanın siyaset yapma hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Şeffaflık ilkesinin öneminin altını çizen Kılıçdaroğlu, Sayıştay denetiminden ayrı olarak, bağımsız dış denetimi yaptıran tek partinin kendileri olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, belediye meclis toplantılarının kamu ile paylaşılmasının öneminin de altını çizdi. İstanbul seçimlerinin bir demokrasi seçimi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bütün seçimler sonuçlandı, bir türlü İstanbul kararı çıkmıyor" dedi.