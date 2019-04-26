CHP’li belediye başkanları toplantısında yeni sendika kararı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SODEM-SEN adıyla yeni bir sendika kurulacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği parti genel merkezindeki toplantıya 11 büyükşehir belediye başkanı katıldı. Toplantı sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer açıklamalarda bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, büyükşehir belediyeleri arasında bir dayanışma, fikir alışverişi, proje destekleme zinciri kurma üzerine konuştuklarını belirtti.

Karalar da toplantının çok faydalı olduğunu belirterek, “Genel Başkanımız seçim sırasında kimseyi ayrıştırmayacaksınız, çalışanları çalıştırmaya devam edeceksiniz, eski dönemden kalma işini yapan, siyasi olmayan insanların görevlerine devam etmelerini sağlayacaksınız talimatını verdi. Daha önce belediye başkanı olan başarılı abilerimizin deneyimlerinden istifade ettik. Çok verimli bir toplantı oldu” şeklinde konuştu.

Toplantıya bir motivasyon toplantısı denilebileceğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise, parti genel prensipleri üzerinden bazı değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Seçer, “Daha adil, kapsayıcı, şeffaf, denetlenebilir, sosyal belediyecilik çerçevesinde fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da bir araya geleceğiz. Türkiye’ye hizmet etmek istiyoruz. Önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye nüfusunun yüzde 50’si CHP’li belediye başkanlarınca yönetilecek” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, “Türkiye’ye yönelik bir algıyı güçlendirmemiz gerektiğini konuştuk. 31 Mart itibariyle Türkiye değişmeye başladı. Bizim yerelde yapacaklarımızın Türkiye’ye ön açıcı, yol gösterici, sosyal adaleti güçlendirici çalışmalar olması lazım. Eski SODEM’in yeni dönemde değişeceği bir yeni platform oluşacak. Bir sendika da kuruyoruz SODEM-SEN adıyla. Dolayısıyla Türkiye için yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.

Saldırıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Soyer, Türk milletinin bunların üstesinden geleceğini ve demokrasinin, sevginin dilini hakim kılacağını söyledi.

