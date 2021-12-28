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CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye destek

28.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı İçişleri Bakanlığı'nın hakkında "özel teftiş" kararı aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) destek verdi.

CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye destek

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı başkent Ankara'da yaptıkları toplantının ardından yazılı ortak bir deklarasyon yayımladı. Açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında belediyeye bağlı kuruluşlar ve şirketlerde çalışan 557 personel hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatma kararına değinen belediye başkanları, İBB'ye destek verdi.

Deklarasyonda, "Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı Belediye Başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz" denildi.

"Baskı ortamı oluşturuluyor"

Belediye başkanları, 2,5 yıl içinde yaptıkları çalışmaların "bir kesime rahatsızlık verdiğini" belirterek "Bu durumu anlayışla da karşılıyoruz. Kabul etmediğimiz durum ise hukukun dışına çıkılarak baskı ortamının oluşturulması, haksız ve mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve birer devlet kurumu olan belediyelerimiz üzerinden sürekli olarak kirli siyaset üretilme çabasıdır" ifadesine yer verdi.

Hükümete eleştiri

Hükümetin "Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz" söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını savunan belediye başkanları, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı belediyeleri sağlarken kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarmasının adaletsiz" olduğunu vurguladı.

Birçok belediyenin kamu bankaları ve İller Bankası'ndan kredi alabilmek bir yana teminat mektubu dahi alamadığını kaydeden belediye başkanları, "Birçok kredi onayı ise uzun süredir Cumhurbaşkanlığı makamının onayını beklemektedir. 'Eşit mesafe' değil, sadece 'mesafe' ile sürecin yürütüldüğü ve mesafenin Millet İttifakı Belediyeleri olmamız sebebiyle gittikçe açıldığı yadsınamaz bir gerçektir" dedi.

İBB hakkında "özel teftiş" kararı

İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında, "belediyeye bağlı kuruluşlar ve şirketlerde çalışan 557 personel hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlattığını" açıklamıştı. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanları ile düzenlediği basın toplantısında özel teftiş kararına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'na sert eleştiriler yöneltmişti.

İmamoğlu Soylu'nun12 Aralık'ta TBMM'de yaptığı açıklamada İBB'de 557 terörist çalıştığını iddia ettiğini, bunun üzerine kendilerinin İBB olarak bir kısım işlemler başlattığını, ancak bu konuda Bakanlığın ne yaptığı ile ilgili hiçbir şey duymadıklarını dile getirmişti.

DW / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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