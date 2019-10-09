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CHP'li belediye meclis üyesi, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Vahit Cansever (41) hayatını kaybetti.

CHP'li belediye meclis üyesi, kazada öldü

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Vahit Cansever (41) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Samsun karayolu Elmadağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Elmadağ'dan Ankara yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yöne geçerek, Vahit Cansever yönetimindeki 06 VHT 07 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Vahit Cansever, kaza yerine hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası Cansever'in cenazesi, Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BAŞKAN YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz ve Elmadağ Belediyesi Meclis Üyesi Vahit Cansever’in trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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CHP'li belediye meclis üyesi, kazada öldüCHP'li belediye meclis üyesi, kazada öldü

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