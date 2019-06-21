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CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Servisi’nde sahte tahakkuk fişi düzenlenerek belediyenin yaklaşık 700 bin liralık dolandırıldığı iddia edildi.Çerkezköy Belediyesinin sahte tahakkuk fişleri düzenlenerek, dolandırıldığı iddia edildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Servisi’nde sahte tahakkuk fişi düzenlenerek belediyenin yaklaşık 700 bin liralık dolandırıldığı iddia edildi.
Çerkezköy Belediyesinin sahte tahakkuk fişleri düzenlenerek, dolandırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili usulsüzlükleri yapanların tespit edileceği ve kanun önünde hesap verecekleri belirtildi.

Açıklamalar art arda geldi
AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ümit Kök, söz konusu sahtekarlıkla ilgili detaylı bilgi verilmediğini ve olayın ciddi boyutlara varabileceğini söyledi. Sonrasında Belediye Başkanı Vahap Akay, gerçekleştirdiği basın toplantısında savcılık soruşturmasının devam ettiğini ve olayın detaylı araştırılması için kaymakamlık makamından muhakkik talebinde bulunduklarını ifade etti.

Olayın 2 yönü var
CHP’li Belediye Başkanı Vahap Akay, açıklamalarında olayın nasıl gerçekleştirildiğine dair şu bilgileri verdi:
“Olayın 2 yönü var. Geldiniz, size 37 bin lira ödeme emri çıkarıldı. Birincisi, hiç emlak servisine uğramadan kendi başına sahte bir tahakkuk fişi oluşturmuş. Bir de örnek vermek gerekirse; 37 bin lira ödeme emri alan bir başka dosyada da aşağıya inmiş tahakkuk servisine, orada 3 bin 700 liralık tahsilat yapmış, o makbuzları cebine koymuş, sahte 37 bin liralık tahsilat makbuzunu tahakkuk üretip bunu teslim etmiştir. Bir kişinin bunu tek başına yapmış olması bence mümkün değildir. Savcılık bu araştırmayı yapacak ve bu cevaplar ondan sonra ortaya çıkacaktır. Ben sadece somut olarak gördüklerimle, elimdeki tespit ve belgelerle olan kadarıyla konuşuyorum. Çerkezköy Belediyesi üzerinden birileri bir sahtekarlık işi içerisine girmiştir. İşin özeti de budur. Biz bu sahtekarlık durumunu ’Aman şöyle duyulmasın, aman az duyulsun, aman bu bize zarar verir’ demeyiz, bunların hepsini silip atarız. Birileri Çerkezköy Belediyesi adına sahte tahakkuk fişi, sahte tahsilat belgesi üreterek sahtecilik yapmıştır. Çerkezköy Belediyesi eninde sonunda verdiği ruhsatları tahakkuk ettirecek ve dosya sahiplerinden bu parayı alacaktır” ifadelerine yer verdi.

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