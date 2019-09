CHP'li belediyeden CHP'liye 5 ihale

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçen dönem Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nde, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen 5 ihaleyi, eski CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Soner Yolal'ın şirketinin üstlendiği ortaya çıktı. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyon 55 bin 584 TL olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen dönem başkanlık yaptığı Beylikdüzü Belediyesi’nce, 2018 ve 2019 yıllarında, 4’ü araç ve iş makinesi kiralama, biri malzeme alım işi olmak üzere 5 ihale düzenlendi. İhalelerin bedelinin toplamda 3 milyon 55 bin 584 TL olduğu öğrenilirken, bu ihaleleri 2014 yılında CHP ilçe yönetim kurulu üyesi olan Soner Yolal’ın firması Yolal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin üstlendiği ortaya çıktı.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 1994 yılında kurulan ve 3 milyon TL sermayeye sahip olan Yolal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin tek sahibi Soner Yolal’ın sosyal medya hesaplarında, CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili birçok paylaşım yaptığı belirlendi.

Yolal’ın şu anki Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile de iletişimde olduğu öğrenildi. Çalık’ın Twitter’ında yaklaşık 7 ay önce rahatsızlanıp, hastanede tedaviye alınan Yolal’ı ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı bulunuyor.

‘AHBAP- ÇAVUŞ İLİŞKİSİ BİTECEK’ DEMİŞTİ

İhalelerin eski CHP ilçe yönetim kurulu üyesi Yolal’ın şirketince üstlenilmesinin ortaya çıkmasının ardından geçen hafta Ekrem İmamoğlu’nun ihtiyaç fazlası olan ve Yenikapı’da sergilenen araçlar için “Bu ahbap- çavuş ilişkisi bitecek” sözleri akıllara geldi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na ikinci kez aday olup seçildiği 2012 yılı kongresinde, Soner Yolal seçilen yönetim listesinde yer aldığı da öğrenildi.

Soner Yolal ise DHA muhabirinin bu iddialara ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.

YOLAL İNŞAATIN ALDIĞI İHALELER

Yolal firmasının Beylikdüzü Belediyesi’nden aldığı ihalelerin, tarih sırasına göre özet bilgileri şöyle:

* Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 30 Temmuz 2019 tarihinde düzenlediği ‘Bölge Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Kamyon ve İş Makinesi Kiralama İşi’ ihalesini, 280 bin TL bedelle Yolal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi üstlendi. Beylikdüzü Belediyesi 4 aylık iş için Yolal firmasıyla 5 Eylül 2019 tarihinde sözleşme imzaladı. İhale kapsamında 3 damperli kamyon, 2 lastik tekerlekli yükleyici, bir paletli yükleyici, bir çift kabin kamyonet ve bir de kanal temizleme aracı kiralandı.

* Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, 28 Ocak 2019 tarihinde düzenlediği, ‘2019 Yılı Yeşil Alan Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralanması İşi’ ihalesini, 817 bin 250 TL bedelle Yolal İnşaat firması aldı. 10 aylık kiralanan araçlar için Belediye firma ile 18 Şubat 2019 tarihinde sözleşme imzaladı.

* Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, ‘Pazarlık’ usulüne göre 28 Kasım 2018 tarihinde düzenlediği, ‘İdari Binalar ve Muhtelif Sosyal Tesislerde Kullanılmak Üzere Montaj ve Uygulama Dahil Malzeme Alım İşi’ni, Yolal firması 183 bin 854 TL’ye aldı. Tek firmanın teklif verdiği ihale de konusu işin süresi 9 gün olarak belirtildi.

* Fen İşleri Müdürlüğü’nün, ‘Pazarlık’ usulüne göre 23 Kasım 2018 tarihinde, karla mücadele kapsamında düzenlediği ‘Araç ve iş makinesi kiralama’ ihalesini, 604 bin 480 TL bedelle Yolal firması aldı. Tek firmanın teklif verdiği ihale konusu işin süresi 30 gün olarak belirtildi.

* Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği, ‘Yeşil Alan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralama’ ihalesini Yolal firması, 1 milyon 170 bin TL’ye üstlendi. Söz konusu araçlar 9 aylığına kiralandı.