 CHP'Lİ BELEDİYEDEN CHP'LİYE 5 İHALE  

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçen dönem Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nde, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen 5 ihaleyi, eski CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Soner Yolal'ın şirketinin üstlendiği ortaya çıktı. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyon 55 bin 584 TL olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen dönem başkanlık yaptığı Beylikdüzü Belediyesi’nce, 2018 ve 2019 yıllarında, 4’ü araç ve iş makinesi kiralama, biri malzeme alım işi olmak üzere 5 ihale düzenlendi. İhalelerin bedelinin toplamda 3 milyon 55 bin 584 TL olduğu öğrenilirken, bu ihaleleri 2014 yılında CHP ilçe yönetim kurulu üyesi olan Soner Yolal’ın firması Yolal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin üstlendiği ortaya çıktı.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 1994 yılında kurulan ve 3 milyon TL sermayeye sahip olan Yolal İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin tek sahibi Soner Yolal’ın sosyal medya hesaplarında, CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili birçok paylaşım yaptığı belirlendi.