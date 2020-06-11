CHP'li Belediyeler: 'Salgında Yerel Yönetimlere 1 Liralık Katkı Sağlanmadı'

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediyeleri yeni bir ortak açıklama yayımladı. 11 belediye başkanının imzasıyla yayımlanan açıklamada, salgın sırasında yerel yönetimlere Ankara’dan şu ana kadar tek bir liralık katkı sağlanmadığı ve bu yönde bir işaret de verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, CHP’li belediyelerin 30 Nisan’da yapmış olduğu toplantıya atıfta bulunuldu “Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB), Sayın Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinin de katıldığı bir toplantının acilen yapılması için girişimde bulunmasını talep etme kararı almıştık. Bu kararımızı toplantının hemen ardından, TBB’ye yazılı olarak ilettik. Üzülerek belirtmek isteriz ki, üyesi olduğumuz bu kuruluşumuzun yönetimi, talebimizin gereğini yerine getirmek bir yana, hiçbir dönüş dahi yapmamıştır. Bunu kınadığımızı, belediyecilik anlayışı ve yönetim tarzı açısından büyük bir sorun olarak gördüğümüzü belirtmek durumundayız” ifadeleri kullanıldı.

“Yerel yönetimleri ekonomik olarak tehdit eden bir süreç”