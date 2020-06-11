CHP'li Belediyeler: 'Salgında Yerel Yönetimlere 1 Liralık Katkı Sağlanmadı'

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediyeleri yeni bir ortak açıklama yayımladı. 11 belediye başkanının imzasıyla yayımlanan açıklamada, salgın sırasında yerel yönetimlere Ankara’dan şu ana kadar tek bir liralık katkı sağlanmadığı ve bu yönde bir işaret de verilmediği vurgulandı.
Açıklamada, CHP’li belediyelerin 30 Nisan’da yapmış olduğu toplantıya atıfta bulunuldu “Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB), Sayın Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinin de katıldığı bir toplantının acilen yapılması için girişimde bulunmasını talep etme kararı almıştık. Bu kararımızı toplantının hemen ardından, TBB’ye yazılı olarak ilettik. Üzülerek belirtmek isteriz ki, üyesi olduğumuz bu kuruluşumuzun yönetimi, talebimizin gereğini yerine getirmek bir yana, hiçbir dönüş dahi yapmamıştır. Bunu kınadığımızı, belediyecilik anlayışı ve yönetim tarzı açısından büyük bir sorun olarak gördüğümüzü belirtmek durumundayız” ifadeleri kullanıldı.
“Yerel yönetimleri ekonomik olarak tehdit eden bir süreç”
CHP’li büyükşehir belediye başkanları salgın sürecinin kaynak daralmasına yol açtığını buna karşın Ankara'dan herhangi bir ekonomik destek almadıklarını vurguladı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu durum, yerel yönetimleri ekonomik olarak tehdit eden bir süreçtir. Bütün bu sıkıntılara rağmen, yerel yönetimler olarak esnafımıza, uğradıkları kayıpların hiç değilse bir bölümünü telafi edebilmeleri için birçok alanda destek verdik. Bu konularda yeni adımların atılması konusunda da kararlı davranacağız.”
CHP’li büyükşehir belediye başkanları, “dayanışma odaklı” diye tanımladıkları toplantılarını rutin olarak gerçekleştiriyor. Dün yapılan toplantı sonrasındaki açıklamaya da 11 belediye başkanı imza attı. Bu isimler şöyle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Cumhurbaşkanı’yla gerginlik
CHP’li belediyelerin ortak deklarasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu belediyeler arasında gerginliklerin yaşandığı bir döneme rastladı.
Erdoğan, 20 Nisan’daki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sahra hastaneleri ve ücretsiz ekmek dağıtımı konusunda CHP’li Belediyeleri “şov yapmakla” suçlamış ve FETÖ-PKK benzetmesi yapmıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP'nin başını çektiği bir kesim bozgunculuk peşinde koşuyor. Başarılı netice alabilmek için uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şart. CHP'li belediyeler cumhurbaşkanlığını, bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı hizmet değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana, Mersin Belediyeleri’nin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Kurallara uygun şekilde faaliyet yürüten belediyeler de var. Aynı partinin Yenişehir ve Mezitli Belediyeleri Valilik’le işbirliği halinde çalışmaları yürüttüler. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti.”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer suçlamalara RS FM yayınında yanıt vermiş ve “Üretimimizi arttırıp 35 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyorduk. İhtiyacım var diyene ulaştırdık. Bu mu suç? Bizlere ‘paralel’ yakıştırması yapıyorlar. Ben bunu kabul edemem” ifadelerini kullanmıştı.