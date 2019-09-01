CHP'li belediyeler sendikalaşıyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı (SODEM-SEN) kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli temmuz ayı sonunda Afyonkarahisar kampı ile atılan SODEM-SEN'in artık hayata geçirildiğini söyledi. SODEM-SEN'in artık bir tüzel kişilik kazandığını bildiren Torun, CHP'li belediyelerin üyelik süreçlerinin ise devam ettiğini açıkladı. Belediyelerin üye olmaları için belediye meclis kararı gerektiğinin altını çizen Torun, sendikanın kurulmasındaki amaca ilişkin de bilgi verdi. MHP'nin MİSSEN, AK Parti'nin YERELSEN adı altında bir sendikası bulunduğunu aktaran Torun, şöyle devam etti: "Bizim böyle bir sendikamız yok. Hatta bizim belediye başkanlarımız farkında olmadan MHP'nin, AKP'nin üye olduğu sendikalara üye. Seçim kazandıktan sonra tabii farkında değiller. Öyle bir araştırma yapılmadığı ve çok da bilinmediği için böyle durumlar yaşandı. Bu yönde de ciddi bir boşluk vardı. MHP'nin var, AKP'nin var, bizim yok. Bu kabul edilemez bir durumdu. Biz de kendi sendikamızı kurduk."

SODEM-SEN'in toplu sözleşme görüşmelerinde belediyeyi temsil etmesi gibi bir amaçları olmadığını vurgulayan Seyit Torun, sendikalarının sadece belediye başkanlarının örgütlendiği bir yapı olduğunu dile getirdi. Torun, "Toplu sözleşme yapacaklar gibi bir sorumlulukları yok. Burada belediye başkanları kendi sorunlarını görüşecekler, bilgilerini, deneyimlerini birbirlerine aktaracaklar. Sendika aracılığıyla kendi haklarını koruyacak, bilgi ve görgülerini artıracak, dayanışmalarını artıracaklar. MİSSEN, YERELSEN neyse SODEM-SEN de o." diye konuştu. Sendikanın henüz üye kayıt işlemlerinin sürdüğünü ve kongresinin yapılmadığını belirten Torun, geçici yönetiminin oluşturulduğu sendikanın eylül ayı sonu gibi kongresinin yapılmasının planlandığını duyurdu. - CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklamalarda da bulundu. Bu durumun tartışılacak bir yanı olmadığını belirten Torun, "6 Mayıs - 23 Haziran arasında alınan işçileri siz doğru bulur musunuz?" sorusunu yöneltti.