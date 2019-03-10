HABER

"CHP'li belediyelerde kimse dışlanmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 02:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "CHP'lilerin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek"

KÖLN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP'lilerin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde CHP Köln Derneği'nin organize ettiği "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" programında konuşan Salıcı, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 20 gün kaldığını ve 20 günün siyasette uzun bir süre olduğunu söyledi.

Salıcı, "Bizim dönüp toplumun dar gelirli kesimlerine, sosyal demokrat siyaset anlayışının sahip çıktığı toplumsal kesimlerin hayatlarını kolaylaştıracak bir siyaset ortaya koymamız lazım. Onun için biz faturayı kimin getirdiğine değil faturanın üzerinde yazan rakamla ilgileneceğiz. Bizim temel bakışımız bu olacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'ye bir taahhütte bulunurken, bunun aynı zamanda CHP'li siyasetçilere bir talimat olduğunu vurgulayan Salıcı, "Şundan herkes emin olsun CHP'lilerin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Zaten dışlanmıyor. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek." ifadelerini kullandı.

Salıcı, konuşmasında, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim çok değerli ve kıymetli bazı arkadaşlarımız vardı, kamuoyunun çok yakından tanımadığı arkadaşlarımız. Ekrem İmamoğlu bu arkadaşlarımızdan bir tanesi. Biz Adana'da bir ilçe belediye başkan adayımızı büyükşehir belediye adayı yaptık, çok iyi bir performans gösteriyor. Antalya'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarımızı büyükşehir adayları yaptık. hepside çok iyi performans gösteriyorlar. Bu arkadaşlarımız seçimi kazanacaklar, ertesi gün hiç bir deneyim problemi yaşamadan düğmeye basacaklar, ertesi gün tıkır tıkır çarklar dönmeye başlayacak.Yani deneyimli belediye başkanları olacaklar."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise konuşmasına kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Bankoğlu, "Erkek egemen zihniyete ve otoriter zihniyete karşı kadınlar mücadele etmeye devam edecek. Buradan bir kez daha haykırıyorum, kadınlar olmadan özgürlük olmaz, kadınlar olmadan adalet olmaz, kadınlar olmadan demokrasi olmaz." şeklinde konuştu.

CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan ise programın sonunda derneğin faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Murat Boz konserini petrol istasyonu pompasının üzerinde izledilerMurat Boz konserini petrol istasyonu pompasının üzerinde izlediler
Gece yiyen adam baba mesleğine döndüGece yiyen adam baba mesleğine döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Lider evinde hata yapmadı

Lider evinde hata yapmadı

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahalle savaş alanına döndü! Trabzon'da korku dolu gece!

Mahalle savaş alanına döndü! Sesi duyan sokağa fırladı!

Batman'da kovalamaca! Babasına kızdı şehri birbirine kattı!

Babasına kızan genç terör estirdi!

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler alarma geçti

Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu

Çocukların tehlikeli yolculuğu

09 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekildi! 13 milyon 1 kişinin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.