"CHP'li belediyelerde kimse dışlanmayacak"

KÖLN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP'lilerin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde CHP Köln Derneği'nin organize ettiği "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" programında konuşan Salıcı, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 20 gün kaldığını ve 20 günün siyasette uzun bir süre olduğunu söyledi.

Salıcı, "Bizim dönüp toplumun dar gelirli kesimlerine, sosyal demokrat siyaset anlayışının sahip çıktığı toplumsal kesimlerin hayatlarını kolaylaştıracak bir siyaset ortaya koymamız lazım. Onun için biz faturayı kimin getirdiğine değil faturanın üzerinde yazan rakamla ilgileneceğiz. Bizim temel bakışımız bu olacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'ye bir taahhütte bulunurken, bunun aynı zamanda CHP'li siyasetçilere bir talimat olduğunu vurgulayan Salıcı, "Şundan herkes emin olsun CHP'lilerin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Zaten dışlanmıyor. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek." ifadelerini kullandı.