CHP’li Belediyelerden Tarım Hamlesi

CHP’li 11 büyükşehir belediyesi “Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması Çalıştayı” için İzmir’de bir araya geldi. İki gün süren çalıştayda ürünlerin üreticiden tüketiciye en kısa yoldan ulaştıracak örnekler tartışıldı. Üreticinin desteklenmesini, ürünün değerinden satmasını ve tüketicinin de hem ucuz hem güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayacak ortak bir pazarlama ve dayanışma ağı oluşturulması masaya yatırıldı. Hedef kırsal kalkınma ve sağlıklı, ucuz gıda 1 Kasım’da İzmir’de toplanan CHP’li büyükşehir belediye başkanları tarımda iş birliğini geliştirme kararı almıştı. Bu çerçevede yapılan çalıştaya Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını barındıran Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımla ilgili çalışmalar yürüten üst düzey bürokratları ve danışmanları katıldı. Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu masada iki temel amaç güdüyoruz; kırsal kalkınma ve şehirdeki vatandaşın sağlıklı ucuz gıdaya ulaşması. Belki de bu toplantıdan tarım politikaları hatta politikasızlığıyla ilgili zafiyetlerin, ihtiyaçların ne olduğunu çıkacak” diye konuştu.

Toplantıda CHP’li büyükşehir belediyelerinin yetkilileri bilgi aktarımı ve deneyim paylaşımında bulundu. Buna göre her belediyenin tarım alanındaki uygulamaları ve projeleri şunlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çiftçiye sera naylon desteği veriliyor. Öğrencilere ve izcilere uygulamalı tarım eğitimleri veriliyor. Hal projesinin inşaatı başladı. Kasa yıkama tesisi ve semt pazarları kuruluyor. İhtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımı yapılıyor. Lojistik ve üretici pazarlarıyla tarım ve hayvancılığa destek verilecek. Toprak Koruma ve Tarım Alanlarının Planlanması projesiyle tarım alanlarının imara açılmaması, toprak analizi, biyolojik çeşitlilik, üretici örgütlenmesi ve köylerin cazibe haline gelmesi sağlanacak. Ekolojik Bilim Köyü ve Tarım Ar-ge Merkezi ve su ürünleri hali kurulacak. Kuru baklagil üretim teşviki sağlanacak. Süt üretimine teşvik verilecek. Kestanelik Kesimhanesi Dönüştürme Projesi hayata geçirilecek. Semt pazarları bilgi sistemi kurulacak. Petrol kullanan teknelerden akülü teknelere geçiş sağlanacak. Çiftçiye ücretsiz sulama desteğiyle sulama göletleri hayata geçecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahşap El Sanatları Kooperatifi kurulacak ve bununla ilgili ilk defa bir fuar gerçekleştirilecek. İlkokul öğrencilerine bilgi ve eğitim verilerek küçük çiftçiler yetiştirilecek. Ankara jeotermal başkenti olacak. İlk defa muz yetiştiriciliğine başlanacak. Mikroklima alanlarda yeni bitki türlerinin üretimi başlayacak. Merkop merinos koyun projesi ve yanında güneş enerjili bir çadır, karavan olacak. Sözleşmeli üreticilik, yerli tohumumun üretimi, kadın kooperatiflerini tek bir çatı altında toplanarak kadınların köye dönüşünün teşviki için çalıştaylar yapılması sağlanacak. Halk market kurulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Üretim yolları ilk defa İzmir’de asfaltlandı. 2007 yılından bugüne kadar fidan, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden; küçükbaş hayvan, arılı-arısız kovan ve arıcılık malzemeleri ile bal alımları da üretici birliklerinden sağlandı. Pagos ve Kültürpark’ta açılan üretici pazarlarına yenileri eklenecek. Üretici birliklerinden satın alınan damızlık koyun, koç, keçi ve tekeleri, eğitim verilen yetiştiricilere dağıtılıyor. Gezici eğitim aracı ile tarımsal üretimin çeşitliliği ve alternatif geçim kaynakları arttırılıyor. İstiridye mantarı üretimi, Karakılçık buğdayı gibi ata tohumların ekimi teşvik ediliyor. Zeytin sineği, kestane kanseri ile mücadele ediliyor. “Süt Kuzusu” projesi ile hem yerel üreticiye destek sağlanıyor hem de 1-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtılıyor. 13 noktada kurulan tarımsal erken tahmin ve erken uyarı sistemi 14 ayrı noktada daha kurulacak. Yem fabrikası kuruluyor. Küçükbaş hayvan desteğinin ardından büyükbaş hayvan desteklerine başlanıldı. İzmir mozerellası üretmek için manda çiftliği kurulacak. Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde iki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde gerçekleşen “Terra Madre” gastronomi fuarı 2021’de İzmir’e gelecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş enerji santralleri, sulama tesislerine destek sulama borusu yardımı, vana yardımı, su pompası, süt soğutma tankları, kesimhaneler revize edildi. Sulama kooperatiflerine ve üretici kooperatiflerine teknik malzeme desteği verildi. Sera ve meyve bahçeleri atıkları değerlendirilerek üreticinin üretim maliyetini düşürmeye yönelik geri dönüşüm projesi hayata geçirilecek. Çiçek soğanı üretim depolama tesisi ve coğrafi işaretlemeyle yöresel ürünlere destek verilecek. Halk süt ve halk mama ile birinci elden edilecek ürünlerin işlenerek gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları başta olmak üzere çocuklara süt ve mama desteği sağlanacak. Anket çalışmalarıyla bölgenin ihtiyacı belirlenecek. Yaprak ve toprak analizleri yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Süt soğutma tankları dağıtılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın kullandığı ürünler üretici kadınlardan alınıyor. Yerel tohum fide üretimi ve ücretsiz dağıtım gerçekleştiriliyor. Küçükbaş hayvancılıkta sakız koyunu üretim çiftliği yerli hayvan ırklarının korunması çoğaltılması üreticinin kalan ürününü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çine arıcılık müzesi çocuklara eğitim veriyor. Kırsal turizm hayata geçirildi. Köy yolları asfaltlandı. Sadece Kooperatif ürünlerinin yer aldığı Ege Et Marketi İzmir’de açılacak. Tarım akademisi kurularak üretim ve eğitim desteklenecek. Ata tohumu marketlerde yerini alacak. Doğal gübre ve ege otlarının üretimi ve desteklenmesi sağlanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Paketleme tesisi kurularak üretilen bakliyatların satılması sağlanacak. Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğiyle mücadele çalışmaları yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İpek böceği yetiştiriciliği tesisi hayata geçti. Damızlık dut bahçeleri kuruldu. Odunpazarı bölgesinde ipek böceği ürünlerinin sergileneceği müze kurulacak. Manda yetiştiriciliği konusunda kooperatiflerle iş birliği yapıldı. Halk süt projesiyle kooperatiflerle anlaşma yapılarak üreticiden tüketiciye aracısız ulaşıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çilek fidesi dağıtım projesi, yerli zeytin çeşitleri korunması projesiyle büyükbaş hayvan tırnak bakım projesi hayata geçti. Defne yağı üretim projesi, ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği başlayacak. “Benimle Büyü” projesiyle 1-3 yaş arasındaki çocuklara süt dağıtımı yapılacak. Tarımsal eğitim merkezi kurulacak. Cezaevi iş birliği kapsamında denetimli serbest hükümlülerle sebze üretimi yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zeytin ve yaprak salamura tesisi hayata geçirildi. Kadın kooperatiflerinden mevsimsel çiçekler, hediyelik eşyalar satın alınıyor. Okul sütü projesi başladı. Nergis ve lavanta köyü yapılacak. Tarımsal Atıklarla İstiridye Mantarı Kompost Üretim Tesisi (ÇKA Destekli) kurulması ve istiridye mantarı üreticilerine destekleme projesi hayata geçirilecek.