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CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen belediyeden iş makinesini geri aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

CHP'li Sarıyer Belediyesinin, geçmişte Çorum'un Oğuzlar ilçesine gönderdiği greyderi, 31 Mart'ta belediyenin AK Parti'ye geçmesiyle geri aldığı iddia edildi - AK Parti'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım: - "Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem belediyemize hizmet için gönderilen greyder, 31 Mart Yerel Seçimleri ile Oğuzlar'da AK Partili belediye başkanı olmam sonrasında, önceki gün tekrar alınmıştır. Kısıtlı imkanlarla ilçe halkına hizmet edip ilçenin gelişip kalkınması için çalışan belediyeyi engellemek adına yapılan böyle ayrıştırıcı bir hareketi kınıyorum"

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İstanbul Sarıyer Belediyesince önceki dönemde gönderilen iş makinesinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediyenin AK Parti'ye geçmesinin ardından geri götürüldüğünü söyledi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oğuzlar Belediyesinin önceki dönemde CHP'li Belediye Başkanı Orhan Ateş tarafından yönetildiğini ve bu dönemde CHP'li İstanbul Sarıyer Belediyesince Oğuzlar'a greyder gönderildiğini belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den belediye başkan adayı olduğunu ve seçimi kazandığını hatırlatan Yıldırım, "Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem belediyemize hizmet için gönderilen greyder, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Oğuzlar'da AK Partili belediye başkanı olmam sonrasında, önceki gün tekrar alınmıştır. Kısıtlı imkanlarla ilçe halkına hizmet edip ilçenin gelişip kalkınması için çalışan belediyeyi engellemek adına yapılan böyle ayrıştırıcı bir hareketi kınıyorum." dedi.

Greyderin Sarıyer Belediyesinden gelen görevlilerce teslim alındığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizleri ayrıştırmaya çalışıp hizmetten yoksun bırakmak adına böyle bir çabaya giren CHP'li Sarıyer Belediyesine karşı AK Parti, MHP ve Sarıyer Belediyesinin bu hareketine karşı bizleri bir bütün olarak gören CHP'li milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından destek bekliyorum. Ulaştırmadan altyapıya, turizmden mimariye ülkenin her yerine eşit hizmet götürmeye çalışan AK Parti'nin tavrına karşı bir ilçe belediyesi, sırf kendi partilerinden değil diye başka bir belediyenin hizmetini engellemeye çalışmaktadır. Yaşadığımız bu durumdan eminim ki CHP'li yöneticilerin haberi yoktur. Haberdar olduklarında inanıyorum ki bu durum karşısında onlar dahi sessiz kalmayacaktır. Kardeşliğe inanan, böyle bir ayrıştırmaya göz yummayan herkesi, imkanları kısıtlı ama potansiyeli yüksek olan şirin Oğuzlar'ımıza destek olmaya bekliyorum."

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Çorum Greyder Oğuzlar Belediyesi Sarıyer Belediyesi

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