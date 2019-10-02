İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Atakent Mahallesi’nde, etrafında toplu konutlar ve 4 okulun bulunduğu bölgeye “Hayvan Rehabilitasyon Merkezi" yapılacağını öğrenen çevre sakinleri, arazinin yeşil alan kalmasını isteyerek projeye tepki gösterdi. Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin yerleşim alanlarının dışında yapılması gerektiğin belirten çevre sakinleri, Küçükçekmece Belediyesi'nden çözüm istedi.

Okullar bölgesinde bu merkezin yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Sibel Yeniaras, "Ben de bu bölgede yaşıyorum. 2 çocuk annesiyim. Çocuklarım için daha ferah, daha yaşanabilir bir yerde yaşamak istediğimiz için bu bölgeyi tercih ettik fakat görüyorsunuz hayvan barınağı ön tarafımızda, çöp arıtma tesisi arka tarafımızda, zaten çöp arıtma tesisinin kokusundan duramazken, bir de şimdi hayvan barınağı. Evet yapılsın. Tabii ki yapılsın fakat bu kadar yoğun yerleşimin, okulun olduğu bir bölgeye değil. Evet hayvanlar da mağdur olmasın ama bizim çocuklarımız da mağdur olmasın" şeklinde konuştu.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin yapılacağı alanın karşısındaki sitede oturan Atilla Ceylan, “Bizim gibi birçok insanın burada şikayeti var. Evet toplumsal olarak hayvanlara yardımcı olmalıyız. Onlara tabii ki bütün imkanları vermeliyiz ama burada çoluk çocuğun olduğu bir yerde değil ve görüyorsunuz sol tarafta 4 tane okul var. Bu okullar varken bu kadar yakın bir yere hayvan barınağı yapılmasını, biz site sakini olarak istemiyoruz. Böyle bir şikayetimiz var. Belediyeden buna acil bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.