CHP’li Bilecik Belediye Başkanı, belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı.

Son günlerde CHP’li bazı belediye başkanları, yaptıkları davranışlarla tepki çekiyor. Elazığ ve Malatya’yı etkileyen 6.8’lik depremin ardından bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha enkaz kalkmadan soluğu Palandöken’de bir kayak merkezinde almış, vatandaşların tepkisine yol açmıştı. CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı.

Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.

Araç gerçek plaka takılarak otoparka çekildi

Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.

CHP’li Belediye Başkanı da araçtaydı

Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara’ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

