HABER

CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: - "Bizim başka işimiz yok mu kardeşim? Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak, bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın"

CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiası

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına ilişkin, "Bizim başka işimiz yok mu kardeşim? Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak, bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın." dedi.

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği kentte valiliği ziyaret eden Yıldırım, partisinin il başkanlığında teşkilat başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından partililere seslendi.

Bolu'dayken aklına 15 Temmuz gecesinin geldiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi malum ben kara yolu ile İstanbul’dan Ankara’ya geldim. Cumhurbaşkanımız da İstanbul’a geldi. Bir yandan seyahat ederken bir yandan da bu alçak FETÖ terör örgütünün hedeflerine ulaşmaması için bütün birimleri, vatanını-milletini seven kolluk kuvvetleri ile, askerler ile sürekli temas halinde olayı Cumhurbaşkanımızla yönettik. Bolu Dağı Tüneli çıkışında gelişen olayları daha rahat ve kararlı şekilde yönetmek için Karayolları şantiyesine gittim. Bir saat kadar orada çalıştım.

Verilmesi lazım gelen talimatları verdim ve oradan sonra işin rengi değişti."

- "Akıllarını bir dolara kiraya verenler hak ettikleri dersi almışlardır"

Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin millet adına hırslandıklarını dile getirdi.

Yıldırım, "O kadar hırslanmıştık ki müthiş bir gayret içinde o gece 'Ölmek var, dönmek yok. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bu alçaklara fırsat vermeyeceğiz.' dedik. Ve o gün bu millet kadını erkeği, genci ihtiyarı, her biri kahraman oldu. Sokakları, meydanları doldurdu. Ülkeye sahip çıktınız. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. O gece tankın gücünü, halkın ve Hakk'ın gücü yenmiştir ve bağımsızlığımıza, geleceğimize kasteden, akıllarını bir dolara kiraya verenler hak ettikleri dersi almışlardır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, AK Parti'nin kurulduğu 2002’den bugüne kadar kutlu yürüyüşünde önüne birçok engel çıktığını belirterek, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bu günlere geldiklerini anlattı.

Önlerine her fırsatta vesayet odaklarının çıktığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanını seçtirmemeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalkıştılar. 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya kalkıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi Libya, Tunus, Suriye gibi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Bütün bunları başaramayınca 15 Temmuz’da asker kılığına girmiş teröristlerle istiklalimize, bayrağımıza, egemenliğimize kastettiler ama her seferinde göğsünde iman dolu, ay yıldızlı bayrağı eline alan milyonlarca vatan evladı üzerine düşeni yaptı ve alçaklara hak ettikleri cevabı verdi.

Bugün ülkemizin içinde ve dışında 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Terörle mücadelede de çok ciddi mesafeler aldık. 17 yılda yolları böldük, gönülleri ve hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz."

- CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiası

CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına da değinen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP, kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor. Neymiş? Külliyede Recep Tayyip Erdoğan, CHP’de genel başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş. 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.' dedik ama yatsı olamadan bunlar patladılar. Şimdi bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim? Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak, bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın."

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin iktidara alternatif olması gerektiğini dile getirerek, CHP liderinin konuşurken 10 düşünüp bir söylemesi gerektiğini kaydetti.

Türk milletinin hoş görmeyeceği tek şeyin doğruyu söylememek olduğunu ifade eden Yıldırım, "Siyasetçinin şartlar ne olursa olsun her zaman doğruyu konuşması gerek. Milletine karşı dürüst olması gerekir. Bizim siyaset anlayışımızda bu vardır. Ne diyor liderimiz? 'Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız.' Bu anlayışla 17 yıldır milletimizin karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdi.

CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiası<br />

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi (2)Binali Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi (2)
Bakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam’a kamera hediye ettiBakan Ersoy, 11 yaşındaki Abdulselam’a kamera hediye etti
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Bolu

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Talat Atilla'dan yeni açıklama! CHP'ye 'kumpas' yanıtı

Talat Atilla'dan yeni açıklama!

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili açıklama

'Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemeliler!'

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.