CHP'li Bircan hayatını kaybetti (2)

OĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ölüm haberini, oğlu Eren Bircan, sosyal medya hesabından duyurdu. Babasının Edirne'de toprağa verileceğini belirten Eren Bircan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın, son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır. Saat ve yeri daha sonra bildireceğiz"

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Erdin Bircan için yarın Edirne'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. Selimiye Camii'nde yarın öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Bircan'ın cenazesinin, doğum yeri olan Enez ilçesine bağlı Hasköy'deki aile kabristanlığında defnedileceği bildirildi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Erdin Bircan özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 25 ve 26. Dönemde Edirne Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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