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CHP'li Bircan hayatını kaybetti (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Temmuz ayında CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiği Iğdır'da kaldığı otel odasında beyin kanaması geçirmiş ve ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilmişti. Ankara İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren Bircan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İki çocuk babası Bircan'ın ölümü, Edirne ve partisinde büyük üzüntüye neden oldu.

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