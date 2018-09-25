CHP'li Bircan'ın tedavisi sürüyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- IĞDIR'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın tedavisi Ankara'da sürüyor.
24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, yaklaşık iki ay önce parti çalışması için gittiği Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alındı. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren Bircan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, bazı yayın organları ile sosyal medya da Bircan'ın hayatını kaybettiği haberlerinin doğru olmadığını ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Bircan'ın oğlu Erden Bircan'da sosyal medya hesabından, "Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür" diye açıklama yaptı.
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