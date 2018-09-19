CHP'li Böke: Türkiye ekonomisi bir krizin içerisinde

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir milletvekili Selin Sayek Böke, "Türkiye ekonomisi, adını açıklıkla koymak gerekiyor, bir krizin içerisinde" dedi.

CHP'nin 'Ekonomik ve siyasal krizden çıkış önerileri kapsamında' Eskişehir'e gelen Selin Sayek Böke, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Burdur Miletvekili Mehmet Göker, ilk olarak Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından karşılanan CHP heyetinde Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, Odunapazarı Belediye Başaknı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile CHP İl Başkanı Rabia Akman da yer aldı.

Selin Sayek Böke, CHP'nin ekonomi heyeti olarak Eskişehir'e geldiklerini belirtti. Böke sayicilerin de katıldığı ESO'da toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin bir krizin içerisinde olduğunu söyleyerek şunları kayetti:

"Bugün artık Türkiye'de şu soru artık çoktan sorulması bırakılmış bir soru haline geldi. Ekonomik kriz var mı, yok mu? sorusundan ziyade içinde bulunduğumuz krizin tanımını yapma ihtiyacı olan bir döneme geldik. Bundan birkaç ay önceydi acaba kriz var mı, krize girilir mi? sorusu yanıt ararken bugün artık kriz var mı sorusu yanıtlanmış gözüküyor. Türkiye ekonomisi, adını açıklıkla koymak gerekiyor bir krizin içerisinde. Bu krizin varlığını eğer cesaret ve açık yüreklilikle tespit etmezsek ve krize yol açan temel sorunları ve sebepleri açık yüreklilikle sorumlularını da dahil ederek teşhis etmezsek o zaman çareyi doğru bulmamız mümkün olmayacaktır. Bu krizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı değerlendirmeler çok somut biçimde aslında veriye baktığımızda da ortaya çıkıyor ki, iki temel unsurdan kaynaklanıyor. Bu krizin bir ayağı Türkiye'de üretimin yerini rantçı anlayışın almış olmasından kaynaklanan gelir sıkışıklığıdır. Eğer Türkiye'nin kaynaklarının özellikle iktidarın siyasi tercihleri ile üretici alanlar yerine rantçı alanlara kaymış olmasıysa ve kaynakların üretici alanlar yerine rantçı alanlara kaymış olmasından kaynaklı bir gelir sıkışıklığı ise yaşadığımız, o zaman ilk ve elzem değişiklik gerektiren alan bu oluyor. Biz kaynaklarımızın üretici güçlere kanalize edilmesini sağlamak zorundayız. Bugünkü rantçı anlayış yerine Türkiye'nin gelir yaratacak ve bu geliri ihtiyaç duyduğu dövizi karşılayacak şekilde ihracat pazarlarında da erişebileceği yüksek gelire kavuşturmamız gerekiyor. Bu birinci unsursa o zaman burada sorulması gereken alt soru ekonomideki bu dönüşümü bugünkü siyasi iktidar anlayışı yapabilir mi? Yapabilir mi sorusu kadar yapar mı? sorusu da önemli bir soru haline gelmiş vaziyette. Bunun yanıtını da açık yüreklilikle vermek gerekiyor. Yapmaz. Çünkü bu iktidarı bugünkü siyasal anlayışı ile ayakta tutuyor olan temel unsur esasında bu rantçı düzen."