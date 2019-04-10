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CHP'li Bozbey'den YSK'ya 'mazbata' ve 'geçersiz oy' başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, AK Parti'li Alinur Aktaş'a verilen mazbata işleminin tedbiren durdurulması ve geçersiz oyların yeniden sayılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Bozbey, gerekçesinde, yerel seçim sonuçlarına itiraz süresinin bitmediğini ve sonuçların kesinleşmediğini kaydetti. CHP'li Bozbey'in, seçim iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na verdiği itiraz dilekçesi reddedilmişti.  CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan ve pazartesi günü mazbatasını alan AK Parti'li Alinur Aktaş'ın mazbata işleminin tedbiren durdurulması ve geçersiz oyların yeniden sayılması talebiyle YSK'ya başvurdu.

CHP'li Bozbey'den YSK'ya 'mazbata' ve 'geçersiz oy' başvurusu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, AK Parti'li Alinur Aktaş'a verilen mazbata işleminin tedbiren durdurulması ve geçersiz oyların yeniden sayılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Bozbey, gerekçesinde, yerel seçim sonuçlarına itiraz süresinin bitmediğini ve sonuçların kesinleşmediğini kaydetti. CHP'li Bozbey'in, seçim iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na verdiği itiraz dilekçesi reddedilmişti.
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan ve pazartesi günü mazbatasını alan AK Parti'li Alinur Aktaş'ın mazbata işleminin tedbiren durdurulması ve geçersiz oyların yeniden sayılması talebiyle YSK'ya başvurdu. Bozbey, gerekçesinde, yerel seçim sonuçlarına itiraz süresinin bitmediğini, sonuçların kesinleşmediğini ve birleştirme tutanaklarında maddi hatalar olduğunu kaydetti. Bozbey, itiraz dilekçelerini sosyal medyadan, 'Şimdi sırada Yüksek Seçim Kurulu var' notuyla paylaştı. CHP'li Bozbey'in dilekçesinde şunlar kaydedildi:
"Sayın İl Seçim Kurulu, iddialarımızın soyut olduğu ve sandık sonuç tutanaklarında aksini ispatlayacak delil olmadığından başvurumuzu reddetmiştir. Basından ve mensubu olduğumuz parti örgütlerinden öğrendiğimiz üzere; İstanbul'da Şile, Bayrampaşa 1, Ataşehir 2, Ümraniye 3, Fatih 1, 2 ve 3, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye ve diğer seçim kurulları, tüm geçersiz oyların hatta bazı ilçelerde tüm oyların, sonuç tutanaklarında herhangi bir şerh ya da şikayet olmaksızın yeniden sayılmasına karar vermiştir. Bu İlçe Seçim Kurul kararları ve YSK'nın daha önceki İl Seçim Kurulu'na sunduğumuz kararlarında görüleceği üzere YSK tarafından onanmıştır. Hukuk aynı konuda iki farklı karar veremez. Buna göre ya İstanbul seçim bölgesindeki sayımlar iptal edilmeli ya da Bursa seçim bölgesinde de oylar yeniden sayılmalıdır. Diğer yandan Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde bulunan askeri lise öğrencilerinin seçimlerde oy kullanamayacakları yasada açık belirtilmişken, buradaki öğrencilerin oy kullandığını tespit etmiş bulunmaktayız. Öncelikle seçim sonuçlarına itiraz süreleri bitmeden ve seçim sonuçlarının kesinleşmeden Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Alinur Aktaş'a verilen mazbatanın işleminin yürütmesinin tedbiren durdurulmasına, Yüksek Seçim Kuruluna yaptığımız itirazın sonuçlanmasının beklenmesine, geçersiz sayılan oyların gerekçesi tutanakta belirtilmediği için geçersiz oyların yeniden sayılmasına, birleştirme tutanaklarında var olan maddi hataların düzeltilmesine, tüm bu hususların sonucu doğrudan etkileyecek olması nedeniyle seçim bölgenizdeki oyların yeniden sayılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.''
Öte yandan CHP'li Mustafa Bozbey'in, seçim iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na verdiği itiraz dilekçesi reddedilmişti.

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CHP'li Bozbey'den YSK'ya 'mazbata' ve 'geçersiz oy' başvurusuCHP'li Bozbey'den YSK'ya 'mazbata' ve 'geçersiz oy' başvurusu

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