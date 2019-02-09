HABER

CHP'li Budak: Üretici desteklenmeli, teknolojik seralar kurulmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

 CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ocak ayında Antalya'da meydana gelen hortum felaketinde 25 bin dekar arazide sebze ve meyvenin zarar gördüğünü söyledi.

CHP'li Budak: Üretici desteklenmeli, teknolojik seralar kurulmalı

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ocak ayında Antalya'da meydana gelen hortum felaketinde 25 bin dekar arazide sebze ve meyvenin zarar gördüğünü söyledi. Yaklaşık 100- 150 milyon lira arasında zarar oluştuğunu belirten Budak, "Devletin acil olarak yaraları sarması gerekiyor. Hızlı bir şekilde teknolojik seraların yapımıyla ilgili projeler geliştirilip hayata geçirilmesi gerekli" dedi.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, dünyada küresel bir iklim değişikliği olduğunu, bunun etkilerinin de Ocak ayında Antalya'da meydana gelen hortum felaketiyle görüldüğünü söyledi. Çetin Osman Budak, Antalya'da özellikle seralarda özel birtakım korumalar yapılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Önce teknolojik seralara dönülmesi gerekiyor. Bunun için de ciddi desteklerin verilmesi gerekiyor. Bu son yaşanan hortum, aşağı yukarı 25 bin dekar arazide yok edici bir hortumdu. Mal, canın yongasıdır. Netice itibariyle burada bütün varını yoğunu toprağa dökmüş insanların büyük bir mağduriyeti var. Bunun giderilmesi ancak devlet eliyle olur. Sonuç olarak bir seranın yapım maliyeti ortalama 70 bin lira. Normal topraklı tarımda böyle. Fakat fidesinden başlayıp ürün elde etme noktasına gelene kadar her yıl bir masraf yapar oradaki çiftçi. Bu masraf da 15-25 bin arasında. Tam hasadın alınacağı dönemde hortum felaketi oldu, 25 bin dönüm arazide hem sera, hem meyve bahçeleri harap oldu."
'RUHSAT KALDIRILMALI'
Tarım arazileriyle ilgili farklı bir sorunu da gündeme getiren Budak, "50-100 yıldır o tarlaları işleyen insanların tapuları yok. Tapuları olmadığı için de sigorta yaptıramıyorlar. Onun için devletin acil olarak yaraları sarması gerekiyor. İkinci olarak; hızlı bir şekilde teknolojik seraların yapımıyla ilgili projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Serası yıkılmış adamın bir daha oraya sera yapabilmesi için ruhsat alması gerekiyor. Aynı apartman, ev yapıyormuş gibi. Bunun kaldırılması gerekiyor. Banka kredilerinin en az 1 yıl faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Serası yıkılmış olanlara destek, hatta hibe verilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Geçen yıl 3 lira olan domatesin bu sene 9 lira olduğunu ifade eden Budak, "Bunun sebebi ne seracı, ne vatandaş, ne esnaf, ne haldeki komisyoncu, ne marketler. Bunun sorumlusu hiçbir şekilde planlama yapmayan kamu" dedi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Budak: Üretici desteklenmeli, teknolojik seralar kurulmalı

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Sosyal medyada paylaşılan oy taşıma konuşmasına açıklık getirdiSosyal medyada paylaşılan oy taşıma konuşmasına açıklık getirdi
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamaErdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.