CHP’li Bulut’tan KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi. Bulut, “İş bulma kaygısı içerisindeki öğrenciler okullarından borç kamburu ile mezun olmakta, iş bulamayan öğrencilerin borçları faizlerle katlanarak artmaktadır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için hazırladığı Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda borçların silinmesine yönelik geçici madde konulmasını isteyen Bulut, “Üniversitelerde her yıl 2 yıl ve 4 yıllık öğrenim gören yüz binlerce öğrenci, öğrenim hayatını devam ettirmek için Kredi Yurtlar Kurumu’nun verdiği katkı ve öğrenim kredisini almaktadır. Öğrenciler borçlarını mezuniyetten iki yıl sonra ödemeye başlaması gerekmekte, ödeyememeleri halinde aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” diye konuştu.

4 işsizden 1’i üniversite mezunu

Resmi rakamlara göre 4 işsizden 1’inin üniversite mezunu olduğu Türkiye’de, işsiz üniversite mezununun oranının toplam işsizlere kıyaslandığında yüzde 27 olduğunu kaydeden Bulut, iş bulma kaygısı içerisindeki öğrencilerin okullarından borç kamburu ile mezun olduğunu iş bulamayan öğrencilerin borçlarının faizlerle katlanarak arttığını bildirdi. İş bulabilecek kadar şanslı olanların ise çalışma hayatına borçlu olarak başladığını kaydeden bulut, borçlarına gecikme zammı eklenen işsiz gençlerinde iş bulamama kaygısıyla gelecekten umutlarını kestiğini belirtti.