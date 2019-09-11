CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, toplantı öncesi CHP Genel Merkezine geldi. Genel merkeze gelen ilk isim olan Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CumhurbaşkanıErdoğan'ın davetini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi şehirlerimiz hakkında bilgi vereceğiz, taleplerimizi ileteceğiz. Sanıyorum güzel bir toplantı olacaktır" dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, talep ve sorunların çok olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanının davetini gayet olumlu buldum. Belediyelerin durumu, sorunları tartışacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

'ADANA'NIN BAZI KRONİK SORUNLARI VAR'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyenin problemlerini bildiğini, kendilerini görüşmeye çağırmasını olumlu karşıladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz belediyemizin, Adanamızın ne kadar olumsuz bir ekonomik tablo ile karşı karşıya olduğunu, Adana'nın Türkiye açısında son derece önemli bir kent olduğunu ve gelecekte de çok önemli bir kent olacağına inanıyoruz. Adana'nın bazı kronik sorunları var, onların çözüme kavuşması gerekiyor. Adana bu sorunlarını çözerse Adana açısında da Türkiye açısında da çok önemli işler olacak."

'CUMHURBAŞKANININ BU ÇAĞRISINI OLUMLU BULUYORUM'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşecek toplantıda, bölgenin sorunlarını konuşacaklarını ifade ederek, "Taleplerimizi dile getireceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanının değerlendirmelerini alacağız. Ben farklı bir siyasi partiden belediye başkanı olabilirim, Cumhurbaşkanı farklı bir siyasi partiden olabilir ama ortak paydamız Türkiye'nin menfaati. Ben olayı bu doğrultuda değerlendiriyorum ve bu çağrısını olumlu buluyorum" diye konuştu.

Parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya gelen CHP'li Başkanların daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecekleri öğrenildi. Bu arada CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yurt dışında olması sebebiyle toplantıya katılamayacağı öğrenildi.

