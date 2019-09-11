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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

    PARTİDE 1,5 SAAT TOPLANTI YAPTILAR   Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, partilerinin genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya geldi.

PARTİDE 1,5 SAAT TOPLANTI YAPTILAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, partilerinin genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya geldi. Burada yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonrası CHP'li Başkanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmek üzere partiden ayrıldı.

İMAMOĞLU: UMARIM GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, "Umarım güzel bir görüşme olacak. Hem belediyelerimizin çalışma metodu ile ilgili hem de toplum çıkarına güzel işbirlikleri için bütün büyükşehir belediye başkanları bir arada olacağız, inşallah çıkışta görüşürüz'' dedi.

YAVAŞ: SORULURSA, SIKINTILARI BİLDİRECEĞİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Şu an gidiyoruz neler olacağını bilmiyoruz. 30 tane büyükşehir belediye başkanı çağrıldığına göre konu yerel yönetimleri ilgilendiren bir konu ve onun haricinde başka bir bilgimiz yok. Eğer bizlere bir şey sorulursa orada kendi taleplerimizi, yaşadığımız sıkıntıları, yapılmasını istediğimiz düzenlemeleri bildireceğiz'' diye konuştu.

SOYER: TALEPLERİ İLETMEK İÇİN BİR FIRSAT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir’e ilişkin raporlarının olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın daveti; gündemi o belirliyor. Biz de taleplerimizi iletmek için bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Biz burada birlikte bir tasarım yaptık. Neleri konuşacağımızla ilgili, onları hep beraber değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. Bu arada, CHP'li başkanların, toplantının ardından yeniden genel merkeze gelecekleri öğrenildi.

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