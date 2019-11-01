CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir'de Toplandı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 10 büyükşehir belediye başkanı, yerel yönetimlerin sorunlarına ortak çözüm yolları bulmak ve fikir alışverişinde bulunmak için başlatılan toplantıların ikincisi için İzmir’de bir araya geldi. Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Aydın, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.

Ev sahibi sıfatıyla toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, başkanların iki ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da toplandığını hatırlattı. Soyer, “Orada, hazırlanan yerel yönetim paketi ile ilgili bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık iki ay geçti, bu komisyona davet edilmedik ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırlanan bu çalışmalarda büyükşehir belediye başkanlarımızın da yer almasını ve yerel yönetim paketinin hazırlanmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.

“Halk son seçimlerde sadece belediye başkanını seçmedi”

“Yönettiğimiz şehirlerin toplam nüfusu, yaklaşık 40 milyon kişiye, yani ülkemizin yarısına tekabül ediyor” diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkımız son seçimlerde, sadece yaşadığı şehri yönetecek belediye başkanını seçmedi. Bununla birlikte hakim siyasi dile, kutuplaştırma, ötekileştirme söylemlerine ve ekonominin gidişatına dur demek istedi. Farklı düşüncelere tahammül edemeyen, karşısındakinin haklarına saygı göstermeyen yaklaşımların yerini demokratik bir ortamın, uzlaşmanın ve barış dilinin alacağı bir alternatif yaratmak istedi. Elbette ki altyapı, yol, su, imar ve diğer kentsel hizmetler, halen temel görevimiz. Ancak bunun ötesine geçmemizi bekleyen ve yapacağımız her çalışmada, sarf ettiğimiz her sözde, yönünü yerel yönetimlere, yani bize dönmüş bir toplum var” diye konuştu.