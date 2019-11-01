CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir'de Toplandı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 10 büyükşehir belediye başkanı, yerel yönetimlerin sorunlarına ortak çözüm yolları bulmak ve fikir alışverişinde bulunmak için başlatılan toplantıların ikincisi için İzmir’de bir araya geldi. Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Aydın, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.
Ev sahibi sıfatıyla toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, başkanların iki ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da toplandığını hatırlattı. Soyer, “Orada, hazırlanan yerel yönetim paketi ile ilgili bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık iki ay geçti, bu komisyona davet edilmedik ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırlanan bu çalışmalarda büyükşehir belediye başkanlarımızın da yer almasını ve yerel yönetim paketinin hazırlanmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.
“Halk son seçimlerde sadece belediye başkanını seçmedi”
“Yönettiğimiz şehirlerin toplam nüfusu, yaklaşık 40 milyon kişiye, yani ülkemizin yarısına tekabül ediyor” diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkımız son seçimlerde, sadece yaşadığı şehri yönetecek belediye başkanını seçmedi. Bununla birlikte hakim siyasi dile, kutuplaştırma, ötekileştirme söylemlerine ve ekonominin gidişatına dur demek istedi. Farklı düşüncelere tahammül edemeyen, karşısındakinin haklarına saygı göstermeyen yaklaşımların yerini demokratik bir ortamın, uzlaşmanın ve barış dilinin alacağı bir alternatif yaratmak istedi. Elbette ki altyapı, yol, su, imar ve diğer kentsel hizmetler, halen temel görevimiz. Ancak bunun ötesine geçmemizi bekleyen ve yapacağımız her çalışmada, sarf ettiğimiz her sözde, yönünü yerel yönetimlere, yani bize dönmüş bir toplum var” diye konuştu.
Soyer, İstanbul Boğazı’nda Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yetkilerini tırpanlayan son düzenlemeyi de eleştirerek “Ankara’da alınan karar ve tüm politikaların olumsuz sonuçlarının yansıdığı yerellerin zaten kısıtlı olan yetkilerinin bile alınması, merkezi idarelerin ve siyaset kurumunun, artık sorunlara cevap vermekten gittikçe uzaklaştığını gösteriyor. Yetki paylaşımını, güçler ayrılığını kabul etmeyen, katı bir merkezi yaklaşım, sorunların katmerleşmesinin en temel sebeplerinden biridir” ifadesini kullandı.
“Sorunların çözümünü sadece Ankara’ya bırakacağımız aşamayı geçtik”
Toplumsal değişimin siyaset kurumuna göre daha hızlı gerçekleştiğini belirten Soyer, “Türkiye’deki sorunların hemen hepsi, geniş uzlaşmalar üretmeden çözülemeyecek noktalara gelmiş durumda. Bu sebeple demokrasiyi, sadece seçimlerden ibaret gören anlayışı, yapacağımız uygulamalarla değiştirmek, yerel siyasetin ve onun temsilcileri olarak bizlerin en temel görevlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Halkın karar süreçlerine katılımını, söylemden öteye taşımamız ancak ve ancak sorunun bizzat muhataplarını, bu süreçlere dahil ederek ve müşterekler kurarak mümkün. Aksi durumda çözdüğümüzü sandığımız sorunlar, büyüyerek devam eder” dedi.
Halka en yakın yerde kamusal hizmet sunan ve siyasi sorumluluk taşıyan yerel yönetimlerin sorunların çözümleri için çok daha cesur, çok daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alevilerin Cem evi talebini, Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini, Romanların kültürlerini yaşatacağı alanları, Suriyeli sığınmacılar meselesini, engellilerin sosyal yaşamda yaşadığı zorlukları, kadın özgürlüğünü, işsizliği, yoksulluğu, barışı ve onlarca farklı toplumsal sorunun çözümünü sadece Ankara’nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik. Toplum, geçmiş alışkanlıklarımızdan kurtulmamızı, mevcut siyasi, kamusal yaklaşımları değiştirmemizi ve dönüşüme öncülük yapmamızı talep ediyor”.
CHP’li büyükşehir belediye başkanları “Medyada alternatif kanallara ihtiyaç var mı?”, “Ortadoğu, Dünya ve Türkiye Siyaseti”, “Büyükşehir Belediyelerinde Kır ve Kent ilişkileri”;, “Tarımda Ortak Çalışma Stratejileri”, “Akıllı Kentler, Deprem, Altyapı, Ulaşım, Yerel Yönetimde Sosyal Politikalar” konularını ele alıyorlar.
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