CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de toplandı (2)

ÇALIŞTAY SONA ERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının bir otelde yaptıkları Çalıştay, sona erdi. Çalıştay'ın ardından Kordon'da bir süre yürüyen belediye başkanları, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Belediye başkanları çay içtikten sonra yeniden otele dönerek, basın toplantısı düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantıdan erken ayrıldı. Toplantıda açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları ile birlikte çalışmanın çok ilham verici ve yararlı olduğu belirterek, "Bilgilenmiş ve donanmış olarak toplantılar geçiyor. Bugün önce sunumlar dinledik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Altın Portakal Ödül' töreni nedeniyle katılamadı. Yılmaz başkanımız, Mansur başkanımız erken ayrıldılar. O nedenle burada eksiğiz. Toplantıda sadece Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yer almamıştı. Birçok konuda kendi aramızda atölye çalışması yaptık. Bizde önemli konularda kararlar aldık. Genel sekreterlerimiz de enerji, enerji tasarrufu, belediyelerin finans kaynakları, su kanal idareleri, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda çalışmalarda bulundular" dedi.

'2 AY GEÇTİ KOMİSYON TOPLANMADI'

Toplantının ardından alınan kararları da açıklayan Soyer, şunları söyledi:

"Bu toplantıların sonunda 3 önemli kararımız var. Bir tanesi sosyal medya üzerinde olacak. İkincisi bilişim teknolojileri ve akıllı kent uygulamaları üzerinde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yürüyecek. Tarım konusunda yapılacak çalışmalarda İzmir ev sahipliği yapacak. 3 başlıktan görüldüğü gibi, birlikte büyükşehir belediyeleri olarak ortak bir takım çalışmaları yürütmeyi amaçlıyoruz. Ortaya farklı bir sinerji çıkarmak istiyoruz. Bu 11 şehir Türkiye nüfusunun yarısını oluşturuyor ve ülke ekonomisinin yüzde 60'lık kısmına ev sahipliği yapıyor. Bundan 2 ay önce Cumhurbaşkanımız 30 büyükşehir belediyesine davet çıkarmıştı, bir araya gelmiştik. Orada Türkiye'de yapılacak yerel yönetim reform paketiyle ilgili bir komisyon kurulması kararı alınmıştı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri, yerel yönetim mevzuatının iyileştirilmesi. Mevcut mevzuat hizmet üretmek ve çözüm üretmekten oldukça uzak. Bu nedenle bir komisyon kurulması kararı alınmıştı. Ortak çalışma kararı alınmıştı. 2 ay geçti, ne yazık ki bu komisyon toplanmadı. Bir çalışma yürütüldüğünü duyuyoruz ama bir çalışma başlamış değil. Bu komisyonun bir an önce toplanmaya çağırılması lazım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu konuda görevliydi, buradan ona çağrıda bulunalım. Ortak zeminin oluşmasını diliyoruz"

İMAR TARTIŞMASI

Belediye başkanları, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılmasına yönelik alınan kararın yürütmesinin durdurulması talebi ile açılan davanın sorulması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu tür çalışmalarda idare mahkeme başvurularında bunlar olur. Yürütmeyi durdurma kararı verilir. Tam detayına hakim değilim. Orada süreci bitmiş, 2 yıl fazladan uzatılmış, işgaliye bedeli ödeyerek uzatılmış. Arkadaşlarımızın daha düzeyli düzenli hizmet eden süreci tamamlama çabası var. O konu kararlı bir şekilde ilerliyor." İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Boğaziçi'ndeki imar konusu ile ilgili yaptığı, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" açıklamasına da yanıt verdi. İmamoğlu, "Az önce Tunç Başkanımın ifade ettiği gibi, biz 2 ay önce bir masa toplantısı yaptık. 30 belediye bakanı, bakanlar kurulu, yerel yönetimler danışma heyeti oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı, CHP'li belediyelerin yaptığı öneriyle yeni kanunun, düzenlemelerin bir komisyon marifetiyle yürütülmesi konusunda bize taahhütname verdi. Biz onun gereğini bekliyoruz. Fuat Oktay bizi davet edecekti, bu tasarıları orada konuşacaktık. Biz konuşacaktık, Bakanlar konuşacaktı. Ortak akılla belediyelerin yaşadığı sorunlar için çözüm mekanizması çalışacaktı" dedi.

'SAYIN BAKANIN AÇIKLAMASINI TALİHSİZ BULUYORUM'

2 aydır hiçbir davetin yapılmadığını aktaran Başkan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ortada bir tasarı sızdırılıp geri dönüşleri kamuoyundan toplama üslubu var. Bu çok yanlış. Sayın Bakan bunların doğal olduğunu, zaten olmayan yetkiyi niçin alalım demiş. İstanbul'da yıllardır boğaz imar müdürlüğü var. Burada yapı aykırılıklarını tespit eden, takip eden bir birimdir. Buraya gelen başvurular anıtlar kurulundan onaylar alırlar. Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum. Biz İstanbul'da süreci en ahlaklı şekilde yürüten, boğazdaki yapıların bile 2 ayda takibini yaptıran, güzel doğayı koruyan 16 milyona verdiği sözü tutan bir anlayışız. Tümüyle anayasaya aykırıdır. Bu yereldeki yetkileri merkeze taşıma çabasıdır. Sarayburnu'ndan Haliç kıyılarına kadar taşınması konusunda bir taslak hazırlandığı konusunda da duyumlarımız var. Gölge belediye çalışması var. Bu 16 milyon insanın huzurunda hazırlanan kanun tasarısını tümüyle itibarsız kılar. Tümüyle mesnetsiz kılar. Toplumun maneviyatında, vicdanında tümüyle geçersiz kılar. Böyle bir üsluptan ve süreçten Sayın Bakan ya da çalışma yapan insanların bir an önce vazgeçmelerini, bizleri o masaya davet etmelerini bekliyoruz. Toplumun seçmiş olduğu hükümetten, Sayın Cumhurbaşkanından da beklentisi budur. Bu tasarıyı hazırlayan hangi akılsa, 31 Mart'ta seçimi iptal eden akılla aynıdır. Bundan vazgeçsinler. Bu kendi anlayışlarına, hükümet düzenlerine, İstanbul'a zarar verir. Bu konudaki vicdani, hukuki hakkımızı sonuna kadar arayacağımızdan kimse şüphe duymasın." İmar tartışmasına katılan Soyer ise görüşlerini, "40 milyonun temsilcilerinin yok sayıldığı bir taslak baştan sakat olur. Bu konuda son derece dikkatli olunmalı" sözleri ile paylaştı. Basın toplantısına belediye başkanlarının eşleri de katıldı. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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