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CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının İzmir'deki çalıştayı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 19:47 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: - "Toplantıda 3 önemli karar aldık. Bunlardan bir tanesi sosyal medya üzerinde olacak, ikincisi bilişim teknolojileri ve akıllı kent uygulamalarıyla ilgili bir çalışma olacak. Üçüncüsü ise tarım konusunda yapabileceğimiz iş birliğini değerlendirdik"

İZMİR (AA) - CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanlarının, İzmir'de gerçekleştirdiği çalıştay tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir otelde düzenlenen çalıştayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyunca verimli paylaşımlarda bulunduklarını söyledi.

Akıllı şehir uygulamaları, tarımda iş birliği olanakları, altyapı ve ulaşım gibi birçok konuyla alakalı atölye çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Soyer, söz konusu toplantıda genel sekreterlerin de eş zamanlı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Soyer, genel sekreterlerin enerji tasarrufu, belediyelerin finans kaynakları, genel olarak tasarruf, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Toplantının sonunda 3 önemli karar aldıklarının vurgulayan Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi sosyal medya üzerinde olacak, ikincisi bilişim teknolojileri ve akıllı kent uygulamalarıyla ilgili bir çalışma olacak. Üçüncüsü ise tarım konusunda yapabileceğimiz iş birliğini değerlendirdik."

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bütün belediye başkanlarını kentte ağırlamaktan da büyük onur duyduğunu belirterek, bundan sonraki toplantıyı aralık ayında Adana'da yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Çalıştayın ilki 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılmıştı.

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