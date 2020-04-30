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CHP'li Büyükşehir Belediyelerinden Ortak Deklarasyon

30.04.2020 19:50 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Corona virüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri görüştü. Yayınlanan ortak deklarasyonda Türkiye Belediyeler Birliği’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu’nun da katılacağı bir toplantı düzenlemesi talep edildi

CHP'li Büyükşehir Belediyelerinden Ortak Deklarasyon

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Corona virüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri görüştü. Video konferans yoluyla yapılan görüşmenin ardından ortak deklarasyon yayınlandı.

Deklarasyonda belediyelerin yaşadığı ekonomik daralma ve gelirlerdeki düşüşe dikkat çekildi. Bu yönde bazı önerilerin Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB) sunulmasına karar verildi. Önerilerin bugün (30 Nisan) TBB’ye ulaştırılacağı bildirildi.

Toplantı çağrısı

Deklarasyonda TBB’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu’nun da katılacağı bir toplantı düzenlemesi talep edildi. Açıklamada "Türkiye’nin, yerel yönetimler açısından mevcut pandemi salgını ile mücadele temelindeki durumunun; gelecekteki yerel yönetim hizmetlerinin ve bunların ekonomik etkilerinin konuşulacağı bu toplantının hızla gerçekleşmesi amacıyla önerimizi TBB’ye ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca halktan sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde de evlerinde kalmaları istendi ve ‘‘rehavete kapılmama’’ uyarısı yapıldı.

Deklarasyona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş imza attı.

Ankara ile gerginlik

Deklarasyon ve toplantı çağrısı CHP’li Büyükşehir Belediyeleri’yle Erdoğan arasında gerginliklerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Erdoğan, 20 Nisan’daki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sahra hastaneleri ve ücretsiz ekmek dağıtımı konusunda CHP’li Belediyeleri “şov yapmakla” suçlamış ve FETÖ-PKK benzetmesi yapmıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP'nin başını çektiği bir kesim bozgunculuk peşinde koşuyor. Başarılı netice alabilmek için uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şart. CHP'li belediyeler cumhurbaşkanlığını, bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı hizmet değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana, Mersin Belediyeleri’nin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur. Kurallara uygun şekilde faaliyet yürüten belediyeler de var. Aynı partinin Yenişehir ve Mezitli Belediyeleri Valilik’le işbirliği halinde çalışmaları yürüttüler. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise suçlamalara RS FM yayınında yanıt vermiş ve “Üretimimizi arttırıp 35 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyorduk. İhtiyacım var diyene ulaştırdık. Bu mu suç? Bizlere ‘paralel’ yakıştırması yapıyorlar. Ben bunu kabul edemem” ifadelerini kullanmıştı.

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