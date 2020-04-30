CHP'li Büyükşehir Belediyelerinden Ortak Deklarasyon

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Corona virüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri görüştü. Video konferans yoluyla yapılan görüşmenin ardından ortak deklarasyon yayınlandı.

Deklarasyonda belediyelerin yaşadığı ekonomik daralma ve gelirlerdeki düşüşe dikkat çekildi. Bu yönde bazı önerilerin Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB) sunulmasına karar verildi. Önerilerin bugün (30 Nisan) TBB’ye ulaştırılacağı bildirildi.

Toplantı çağrısı

Deklarasyonda TBB’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu’nun da katılacağı bir toplantı düzenlemesi talep edildi. Açıklamada "Türkiye’nin, yerel yönetimler açısından mevcut pandemi salgını ile mücadele temelindeki durumunun; gelecekteki yerel yönetim hizmetlerinin ve bunların ekonomik etkilerinin konuşulacağı bu toplantının hızla gerçekleşmesi amacıyla önerimizi TBB’ye ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca halktan sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde de evlerinde kalmaları istendi ve ‘‘rehavete kapılmama’’ uyarısı yapıldı.