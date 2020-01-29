CHP'li Çakırözer: "Gazetecilerin basın kartlarını gazeteciler vermeli"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Gazetecilerin basın kartlarını artık gazetecilerin kendileri vermelidir. Türkiye'de gazeteciler, basın kartı taşıma koşullarını artık kendileri belirlemelidir." dedi.

Çakırözer, Meclis'te CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, basın kartını baskı aracı haline getirdiğini savundu.

Yüzlerce basın kartı başvurusunun yaklaşık 1 yıl bekletildiğini, geçen hafta bazı gazetecilerin basın kartlarının iptal edildiğini söyleyen Çakırözer, buna gazetecilik meslek örgütlerinin tepki gösterdiğini dile getirdi.

"İletişim Başkanlığının iptal ettiği basın kartlarını birdenbire kullanıma açtığını" ifade eden Çakırözer, "Kimse anlamadı. Çünkü bu süreçte İletişim Başkanlığı kendisini arayan gazetecilerle, milletvekilleriyle hiçbir şekilde iletişim kurmadı, gerekçe açıklamadı." dedi.

Çakırözer, resmi olarak bir gazetecinin basın kartı taşımasına engel olan durumun, mahkumiyet kararları olduğunu ifade etti.

Şüphenin soyut bir kavram olduğunu, şüphe nedeniyle bir gazetecinin işine engel olunamayacağını vurgulayan Çakırözer, "İletişim Başkanlığı gibi idari kurumlar şüpheyle hareket edemezler. Yeni basın kartları, zaten basın kartını taşımaya hak kazanan gazetecilere bir an önce verilmelidir." diye konuştu.