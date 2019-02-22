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CHP'li Çakırözer'den "20 yıldır yapılmayan yol" tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: - "Eskişehir Alpu-Beylikova-Mihallıççık yolunda son 6 yılda 256 kaza oldu. Bu yol tek gidiş-dönüş bir yol. Hatırlayabildiğimiz 20 yıldır belki daha evveli var, sözler veriliyor ama yol yapılmıyor. Her hafta ölümlü, ağır hasarlı kazalarda yurttaşlarımızı kaybediyoruz ya da yaralanıyorlar"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Alpu-Beylikova-Mihallıççık yolunda son 6 yılda 256 kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu yol tek gidiş-dönüş bir yol. Hatırlayabildiğimiz 20 yıldır belki daha evveli var, sözler veriliyor ama yol yapılmıyor. Her hafta ölümlü, ağır hasarlı kazalarda yurttaşlarımızı kaybediyoruz ya da yaralanıyorlar." dedi.

Çakırözer, Meclis Basın Kapısı önünde Eskişehir'den gelen bir grup vatandaşla basın toplantısı düzenledi.

Eskişehir'in girişinden Alpu-Beylikova-Mihallıççık yolunda son 10 yılda yüzlerce kaza meydana geldiğini belirten Çakırözer, "Bu yolda son 6 yılda 256 kaza oldu. Neredeyse her hafta bir kaza oluyor. Bu yol tek gidiş-dönüş bir yol. Hatırlayabildiğimiz 20 yıldır belki daha evveli var, sözler veriliyor ama yol yapılmıyor. Her hafta ölümlü, ağır hasarlı kazalarda yurttaşlarımızı kaybediyoruz ya da yaralanıyorlar." diye konuştu.

Bu kazalarda vefat edenlerin bazılarının yakınlarının Meclise gelerek milletvekillerini ziyaret ettiklerini anlatan Çakırözer, Eskişehirliler'in "ölüm yolu" olarak adlandırdıklarını aktardığı bu yolun bir an önce refüjlü gidiş-dönüş olarak yapılması için iktidara defalarca talepte bulunduklarını vurguladı.

Çakırözer, "Maalesef duymayan, sağır kulaklar bu konuya dikkat göstermiyorlar. Üzülerek söylüyorum ki yatırım programına konulan bu yol için 2017'de bütçeden sadece ve sadece 2 bin lira ayrılmış. Ondan önceki yıl 6 bin lira konulmuş. 2 bin liraya, 6 bin liraya hangi yolu yapacaksınız? Bu, yurttaşların aklıyla ve acısıyla alay etmektir." ifadesini kullandı.

Bu yolun artık siyasetin konusu olmasını istemediklerini vurgulayan Çakırözer, Türkiye'nin 87 kilometrelik bir yolu yapabilecek güçte olduğuna inandığını bildirdi.

Söz konusu yolda hayatını kaybeden Halil Yener'in eşi Seher Yener de beraberindeki kızlarıyla konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yener, "Tek istediğim bu yolun yapılması. Çocuklarımın 'Babam bizi özlemedi mi? Babam neden gelmiyor?' demeleri beni her gün öldürüyor. Bizim gibi aileler olmasın. Devletimizden tek istediğimiz artık bu yolun yapılması. Biz 3 kadın 7 çocukla yetim kaldık. O yüzden artık bu yolun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz." dedi.

- "Cezaları ertelenmeli"

Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi Davası'nda cezaları yüksek olması nedeniyle 7 kişinin Yargıtaya başvurma hakkına sahipken, cezaları 5 yıldan az olan 8 kişinin birkaç gün içerisinde yeniden hapse gireceklerine işaret ederek, "Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını tescil etmesini bir kenara koyuyoruz ancak aynı dosyada birebir aynı iddialarla mahkum edilen insanların bir kısmının temyize gitmesi, bir kısmının ise gidemeyip cezanın infaz edilmesi apayrı ve çok ciddi bir hukuka aykırılıktır." diye konuştu.

Buna yönelik düzenlemenin hukuksuzluğa ve adaletsizliğe neden olduğunu savunan Çakırözer, "Öncelikle Cumhuriyet davasında cezası kesinleşen arkadaşlarımızın infazları bu konu açıklığa kavuşana dek ertelenmek zorundadır." değerlendirmesini yaptı.

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Alpu-Beylikova-Mihallıçcık CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

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