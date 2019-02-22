CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Alpu-Beylikova-Mihallıççık yolunda son 6 yılda 256 kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu yol tek gidiş-dönüş bir yol. Hatırlayabildiğimiz 20 yıldır belki daha evveli var, sözler veriliyor ama yol yapılmıyor. Her hafta ölümlü, ağır hasarlı kazalarda yurttaşlarımızı kaybediyoruz ya da yaralanıyorlar." dedi.

Çakırözer, Meclis Basın Kapısı önünde Eskişehir'den gelen bir grup vatandaşla basın toplantısı düzenledi.

Eskişehir'in girişinden Alpu-Beylikova-Mihallıççık yolunda son 10 yılda yüzlerce kaza meydana geldiğini belirten Çakırözer, "Bu yolda son 6 yılda 256 kaza oldu. Neredeyse her hafta bir kaza oluyor. Bu yol tek gidiş-dönüş bir yol. Hatırlayabildiğimiz 20 yıldır belki daha evveli var, sözler veriliyor ama yol yapılmıyor. Her hafta ölümlü, ağır hasarlı kazalarda yurttaşlarımızı kaybediyoruz ya da yaralanıyorlar." diye konuştu.

Bu kazalarda vefat edenlerin bazılarının yakınlarının Meclise gelerek milletvekillerini ziyaret ettiklerini anlatan Çakırözer, Eskişehirliler'in "ölüm yolu" olarak adlandırdıklarını aktardığı bu yolun bir an önce refüjlü gidiş-dönüş olarak yapılması için iktidara defalarca talepte bulunduklarını vurguladı.