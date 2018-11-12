CHP'li Çakırözer'den Diyanet İşleri Başkanlığına tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Diyanet İşleri Başkanlığının kendi kurucusu olan Atatürk'ü anmaktan imtina etmesi, görmezden gelmesi, büyük bir ikiyüzlülük. Bir Fatiha'nın çok görülmüş olması kabul edilemez." diye konuştu.

Çakırözer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının 9 Kasım Cuma hutbesinde anılmadığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının kurucusunun Atatürk olduğunu anımsatan Çakırözer, "Bu, çok büyük bir vefasızlıktır." dedi.

Atatürk ve arkadaşlarının yaptıklarının sadece Türkiye'de değil Müslüman coğrafyada da örnek alındığını dile getiren Çakırözer, "Cumhurbaşkanının açıklamalarına karşılık, Diyanet İşleri Başkanlığının, kendi kurucusu olan Atatürk'ü anmaktan imtina etmesi, görmezden gelmesi, büyük bir ikiyüzlülük. Bir Fatiha'nın çok görülmüş olması kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "10 Kasım'ın arifesinde Atatürk düşmanını ziyaret etmesinin manidar olduğunu" söyleyen Çakırözer, "Diyanet İşleri Başkanlığına bu ikiyüzlülük ve vefasızlıktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.