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CHP'li Çakırözer'den Diyanet İşleri Başkanlığına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: - "Diyanet İşleri Başkanlığının, kendi kurucusu olan Atatürk'ü anmaktan imtina etmesi, görmezden gelmesi, büyük bir ikiyüzlülük. Bir Fatiha'nın çok görülmüş olması kabul edilemez"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Diyanet İşleri Başkanlığının kendi kurucusu olan Atatürk'ü anmaktan imtina etmesi, görmezden gelmesi, büyük bir ikiyüzlülük. Bir Fatiha'nın çok görülmüş olması kabul edilemez." diye konuştu.

Çakırözer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının 9 Kasım Cuma hutbesinde anılmadığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının kurucusunun Atatürk olduğunu anımsatan Çakırözer, "Bu, çok büyük bir vefasızlıktır." dedi.

Atatürk ve arkadaşlarının yaptıklarının sadece Türkiye'de değil Müslüman coğrafyada da örnek alındığını dile getiren Çakırözer, "Cumhurbaşkanının açıklamalarına karşılık, Diyanet İşleri Başkanlığının, kendi kurucusu olan Atatürk'ü anmaktan imtina etmesi, görmezden gelmesi, büyük bir ikiyüzlülük. Bir Fatiha'nın çok görülmüş olması kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "10 Kasım'ın arifesinde Atatürk düşmanını ziyaret etmesinin manidar olduğunu" söyleyen Çakırözer, "Diyanet İşleri Başkanlığına bu ikiyüzlülük ve vefasızlıktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

- "Eren Erdem serbest bırakılmalı"

Sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının ve üyelerinin Meclise girişleriyle ilgili soru önergesine verilen yanıtta, bu konuda bir sınırlama bulunmadığının kendisine bildirildiğini aktaran Çakırözer, bunun pratikte de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kimler yasaklıysa, bunun kendilerine bildirilmesi gerektiğini ifade eden Çakırözer, "Halkın temsilcilerinin, yasama faaliyetlerine katılmalarından daha doğal bir şey olamaz." diye konuştu.

Çakırözer, eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatarak "Bir gizli tanık var, 'Pişmanım, zorla söylettirdiler' dedi. Buna rağmen Eren Erdem aylardır cezaevinde. İlk aylık değerlendirmede Eren Erdem serbest bırakılmalı." dedi.

Çakırözer, Osman Kavala'nın, hakkında iddianame hazırlanmadan bir yıldır tutuklu olmasını da eleştirdi.

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