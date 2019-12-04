CHP'li Çakırözer'den, "kadına yönelik şiddette, uyuşmazlık çözüm yoluna gidilmesin" teklifi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kadına yönelik şiddet suçlarında, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere hiçbir uyuşmazlık çözüm yoluna gidilmemesi için iki ayrı kanun teklifi sunduklarını bildirdi.

Çakırözer, Mecliste, eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan ve annesi Meral Sondikme ile partisinden bir grup milletvekilinin de katıldığı basın toplantısı düzenledi.

Ayşe Tuba Arslan'ın son çığlığının "Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz" olduğunu belirten Çakırözer, saldırgana, uzaklaştırma kararlarını ihlal etmesine rağmen bir gün dahi hapis cezası verilmediğine dikkati çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı'nın açıklamalarına işaret eden Çakırözer, "Adalet Bakanı, kadın ile saldırganın uzlaştırma masasına oturtulması emrini veriyor. İşte eksiklik bu. Adalet Bakanı'nın sözleri ile 'Adaletin, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalmasının' nedenlerinden biri, kadınların, saldırganlarla, olası katillerle uzlaşmaya zorlanmasıdır." dedi.