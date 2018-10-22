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CHP'li Çakırözer'den öldürülen Kaşıkçı için çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: - "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının örtbas edilmesine izin verilmemeli; tüm Batı, AB ve uygar dünya Suudi Arabistan'a karşı tek vücut olmalı, yaptırımları Türkiye ile birlikte uygulamalı"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının örtbas edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, tüm Batı, AB ve uygar dünyanın, Suudi Arabistan'a karşı tek vücut olması, yaptırımları Türkiye ile birlikte uygulaması gerektiğini söyledi.

Çakırözer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Dünya Gazeteciler Günü olduğunu anımsatarak, gazetecilerin her türlü özgürlüklerinin ellerinden alındığını, yargılandığını, işsiz bırakıldığını savundu.

Silivri Cezaevinde geçen hafta eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Osman Kavala'yı ziyaret ettiğini anlatan Çakırözer, Erdem'in 115 gündür tutuklu olduğunu, 1 yıldır cezaevinde bulunan Kavala hakkında ise henüz iddianame hazırlanmadığına dikkati çekti.

Çakırözer, Erdem'in, 31 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacağını, 12 sanıklı davada kendisine atfedilen suçtan tutuklu yargılanan tek kişinin Erdem olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yargının en önemli sıkıntılarından birinin gizli tanık ifadesi sonucunda özgürlükten mahrum bırakılma olduğunu belirten Çakırözer, Ergenekon, Balyoz gibi davalarda gizli tanıklarla yüzlerce kişinin hayatının karartıldığını söyledi.

Tutuklu gazetecilerin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruların yaklaşık 2 yıldır beklediğini dile getiren Çakırözer, bunların bir an önce yanıtlanmasını istedi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Çakırözer, Kaşıkçı'nın katledilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın açıklamalarının tatmin edici olmadığını ifade eden Kaşıkçı, soruşturmanın, sorumluları kapsayacak şekilde sonuçlanması, Suudi Arabistan'a en ağır yaptırımların uygulanması, olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi, tüm Batı, AB ve uygar dünyanın, Suudi Arabistan'a karşı tek vücut olması, yaptırımları Türkiye ile birlikte uygulaması gerektiğini kaydetti.

Çakırözer, parlamento muhabirlerinin TBMM'nin ayrılmaz parçası olduğunu ancak parlamento muhabirlerinin, Mecliste milletvekilleriyle aynı lokantada yemek yemelerine engel getirildiğini anımsattı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile geçen hafta bu konuyu görüştüğünü, yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini ilettiğini anlatan Çakırözer, "Bu bir lütuf değildir. 1961'den beri parlamento muhabirleri bu Mecliste milletvekilleriyle aynı yerde yemek yerler. Bu konu, Meclis Sosyal Tesisler Yönetmeliği'nde de düzenlenmiştir." diye konuştu.

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