CHP'li Çakırözer'den RTÜK eleştirisi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Bu, anayasal demokrasi kuralları açısından kabul edilebilir değildir. Meclis'in yetkisi gasbedilmiştir. Tüm milletvekilleri, parti grupları buna karşı çıkmalıdır." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekim ayında en az 42 gazetecinin yargılandığını belirtti.

Yargı reformu paketinin ilkinin yürürlüğe girmesinin ardından Eren Erdem ve Emre İper gibi hiç cezaevinde olmaması gereken gazetecilerin özgürlüklerine kavuştuğunu ifade eden Çakırözer, kasım ayına girilmesiyle de gazetecilerin yine mahkemelerde savunma yapmaya başladığını söyledi.

Çakırözer, kasım ayında 70'e yakın gazetecinin haberleri ve eleştirileri nedeniyle yargılanacağını kaydetti.

Yargı reformu TBMM'de tartışılırken sosyal medyada paylaşım yaptıkları için 9 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığını anlatan Çakırözer, "Gerçek anlamda yargı reformunun olması için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var." diye konuştu.